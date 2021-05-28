www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП105705
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ноутбуки повышенной производительности
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
11.05.2021 18:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17 доб. 2359
Факс
--
Адрес электронной почты
pa.ivashchenko@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иващенко Павел Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ноутбуки повышенной производительности, согласно характеристикам
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.05.2021 18:00 GMT +328.05.2021 18:0028.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105705Дата и время окончания срока приема заявок Ноутбуки повышенной производительности, согласно характеристикамМосква
Подведение итогов не позднее
04.06.2021 18:0004.06.2021 18:0004.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105705Подведение итогов не позднее Ноутбуки повышенной производительности, согласно характеристикамМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ноутбуки повышенной производительности, согласно характеристикам
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
26.20.11.110
Документация лота
Кол-во: 10
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.