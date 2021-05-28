"Позиция 1" "Ноутбук марок HP, или DELL. Процессор на базе Intel Core с плавающей тактовой частотой не менее 2,6 ГГц; Оперативная память 16 ГБ; Экран 17 с разрешением 1920х1020; Графический процессор с объемом видеопамяти 6 ГБ и пропускной способностью 106 ГБ/с, совместимый с DirectX 11 Win 10 pro."

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