Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Ноутбуки повышенной производительности

    Ноутбуки повышенной производительности

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2021 18:0028.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105705Дата и время окончания срока приема заявок Ноутбуки повышенной производительности, согласно характеристикамМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105705

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ноутбуки повышенной производительности

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    11.05.2021 18:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_заявки.doc

    Форма_ТКП_нов.xlsx

    Паспорт_предприятия.xlsx

    ГП105705_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 2359

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    pa.ivashchenko@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иващенко Павел Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    рис

    Список лотов

    Лот 1

    Ноутбуки повышенной производительности, согласно характеристикам

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.05.2021 18:00 GMT +328.05.2021 18:0028.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105705Дата и время окончания срока приема заявок Ноутбуки повышенной производительности, согласно характеристикамМосква

    Подведение итогов не позднее

    04.06.2021 18:0004.06.2021 18:0004.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105705Подведение итогов не позднее Ноутбуки повышенной производительности, согласно характеристикамМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.06.202104.06.2021 18:0004.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105705Подведение итогов не позднее Ноутбуки повышенной производительности, согласно характеристикамМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ноутбуки повышенной производительности, согласно характеристикам

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    26.20.11.110

    Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/969577/name/60db2c25901719.43501739

    29.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ноутбук марок HP, или DELL. Процессор на базе Intel Core с плавающей тактовой частотой не менее 2,6 ГГц; Оперативная память 16 ГБ; Экран 17 с разрешением 1920х1020; Графический процессор с объемом видеопамяти 6 ГБ и пропускной способностью 106 ГБ/с, совместимый с DirectX 11 Win 10 pro."

    Кол-во: 10

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАС
    Попозиционная № ГП137252
    Поставка компьютерной и офисной техники
    Поставка компьютерной и офисной техники
    438281
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    05.02.2021 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    НОВАТЭК -АЗК
    Запрос предложений № ГП006111
    закупка оргтехники и комплектующих
    закупка оргтехники и комплектующих
    356323
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.06.2020 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить