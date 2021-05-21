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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд АО «Обуховский завод»

    Запрос предложений в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд АО «Обуховский завод»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110267307Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг ОСАГОг. Москва, ул. Верейская, д. 41Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110267307

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд АО «Обуховский завод»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    11.05.2021 18:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.pdf

    Документация.doc

    Техническое_задание.docx

    Приложение_к_Техническому_заданию.xls

    Проект_договора.docx

    Приложение_к_Договору.xls

    Протокол_32110267307_1.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью СТРАХОВОЙ БРОКЕР МИРНОЕ НЕБО
    Все закупки и тендеры СТРАХОВОЙ БРОКЕР МИРНОЕ НЕБО

    Юридический адрес

    121471, Российская Федерация, Москва, Верейская, 41

    Почтовый адрес

    121471, Российская Федерация, Москва, Верейская, 41

    Контактный телефон

    +7 495 230-05-50

    Факс

    +7 495 230-05-50

    Адрес электронной почты

    zakupki@ib-ps.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Репкин Денис Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг ОСАГО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 10:00 GMT +321.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110267307Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг ОСАГОг. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Дата и время вскрытия заявок

    21.05.2021 10:0021.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110267307Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг ОСАГОг. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Подведение итогов не позднее

    24.05.2021 17:0024.05.2021 17:0024.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110267307Подведение итогов не позднее Оказание услуг ОСАГОг. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.05.202124.05.2021 17:0024.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110267307Подведение итогов не позднее Оказание услуг ОСАГОг. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг ОСАГО

    Начальная цена

    640 958,83

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны д. 120. Территорией страхования является территория Российской ФедерацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Классификатор ОКПД2

    65.12

    Услуги по страхованию, кроме страхования жизни

    Классификатор ОКВЭД2

    65.12

    Страхование, кроме страхования жизни

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/933216/name/60a7929c568ba2.41762298

    21.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 640958.83000

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