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Номер извещения
32110267315
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка бланкпродукции - бирка самоклеящаяся САБ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок (конкурентный)
Дата публикации
11.05.2021 18:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
Почтовый адрес
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
Контактный телефон
+7 495 436-78-43
Факс
Адрес электронной почты
Elena.Udovenko@vnukovo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Удовенко Елена Валентиновна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бланкпродукции - бирка самоклеящаяся САБ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бланкпродукции - бирка самоклеящаяся САБ
Начальная цена
1 759 560,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, Заводское шоссе дом 9, стр. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
Адрес местонахождения
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
17.29.11
17.29
Документация лота
Кол-во: 1066400.00000
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