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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП105701
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оборудование и материалы для проведения тренировочных учений по ЛРН
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.05.2021 18:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Контактный телефон
+7 495 720-50-53 доб. 14079
Факс
+7 495 720-50-53
Адрес электронной почты
Mariya.Bryksina@arcticspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Брыксина Мария Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оборудование и материалы для проведения тренировочных учений по ЛРН
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2021 17:00 GMT +321.05.2021 17:0021.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105701Дата и время окончания срока приема заявок Оборудование и материалы для проведения тренировочных учений по ЛРНМосква
Дата и время вскрытия заявок
21.05.2021 17:0021.05.2021 17:0021.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105701Дата и время вскрытия заявок Оборудование и материалы для проведения тренировочных учений по ЛРНМосква
Подведение итогов не позднее
30.06.2021 13:0030.06.2021 13:0030.06.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105701Подведение итогов не позднее Оборудование и материалы для проведения тренировочных учений по ЛРНМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оборудование и материалы для проведения тренировочных учений по ЛРН
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно спецификации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. АрхангельскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АРКТИК СПГ 2
Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
27.40.21.120
58.19.19.190
26.40.42
26.70.22.110
13.92.22.150
32.99.53.190
42.11.10.130
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Кол-во: 40
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 2
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