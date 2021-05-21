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    Главная / Торги / Оборудование и материалы для проведения тренировочных учений по ЛРН

    Оборудование и материалы для проведения тренировочных учений по ЛРН

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 17:0021.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105701Дата и время окончания срока приема заявок Оборудование и материалы для проведения тренировочных учений по ЛРНМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105701

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оборудование и материалы для проведения тренировочных учений по ЛРН

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    11.05.2021 18:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_договора.zip

    Инструкция_по_оформлению_и_подачи_Заявок.doc

    Паспорт_закупки.DOCX

    Форма_КП__22_.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Контактный телефон

    +7 495 720-50-53 доб. 14079

    Факс

    +7 495 720-50-53

    Адрес электронной почты

    Mariya.Bryksina@arcticspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Брыксина Мария Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оборудование и материалы для проведения тренировочных учений по ЛРН

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 17:00 GMT +321.05.2021 17:0021.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105701Дата и время окончания срока приема заявок Оборудование и материалы для проведения тренировочных учений по ЛРНМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    21.05.2021 17:0021.05.2021 17:0021.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105701Дата и время вскрытия заявок Оборудование и материалы для проведения тренировочных учений по ЛРНМосква

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 13:0030.06.2021 13:0030.06.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105701Подведение итогов не позднее Оборудование и материалы для проведения тренировочных учений по ЛРНМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 13:0030.06.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105701Подведение итогов не позднее Оборудование и материалы для проведения тренировочных учений по ЛРНМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оборудование и материалы для проведения тренировочных учений по ЛРН

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно спецификации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. АрхангельскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    60 календарных дней с даты перехода права собственности
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Классификатор ОКПД2

    27.40.21.120

    Фонари электрические переносные, работающие от батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето

    58.19.19.190

    Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки

    26.40.42

    Громкоговорители; головные телефоны, наушники и комбинированные устройства, состоящие из микрофона громкоговорителя

    26.70.22.110

    Бинокли

    13.92.22.150

    Палатки

    32.99.53.190

    Модели, макеты и аналогичные изделия демонстрационные прочие

    42.11.10.130

    Ограждения дорожные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЛЕНТА ОГРАДИТЕЛЬНАЯ СТАНДАРТ ЛО-100/75, ДЛИНОЙ 300 П.М, ШИРИНОЙ 75 ММ, БЕЛО-КРАСНАЯ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Табличка информационная"

    Кол-во: 40

    "Позиция 3"

    "Палатка надувная для организации пункта питания ГАБАРИТЫ: ДЛИНА – 5000 мм ШИРИНА – 4000 мм ВЫСОТА – 2800 мм ДВЕРЬ: 1900х900х200 мм Дверь-штора: 1800х1800 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Раскладной стол Высота – 74 см Ширина – 182 см Глубина – 305 см."

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Раскладной стул Размер: 577 х 400 х 895 мм Материал: иск. кожа/металл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Морской бинокль Диаметр объектива: 50 мм. Приближение 7х."

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Ручной электромегафон"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Знак "Курить запрещено""

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Знак "Курить здесь"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Знак "Проход запрещен""

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Знак "Пункт приема пищи""

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Знак "Пунктт сбора""

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Демосистема напольная металлическая с 10 цветными панелями А4, черная,"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Демосистема настольная металлическая с 10 цветными панелями А4, черная,"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Инфомационные стенды для формата А1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Инфомационные стенды для формата А1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 17"

    "Инфомационные стенды для формата А4"

    Кол-во: 6

    "Позиция 18"

    "Наушники защитные для наблюдателей и комиссии учений"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Стойка для знака переносная с основанием"

    Кол-во: 30

    "Позиция 20"

    "Знак "Осторожно газопровод""

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Фонарь"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Знак "ШТАБ""

    Кол-во: 2

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