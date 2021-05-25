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Номер извещения
ГП117021
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Клей плиточный для ОБ/ЧНГКМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
13.05.2021 13:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
v.fedina@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Федина Валерия Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Клей плиточный для ОБ/ЧНГКМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2021 11:00 GMT +325.05.2021 11:0025.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117021Дата и время окончания срока приема заявок Клей плиточный для ОБ/ЧНГКММосква
Подведение итогов не позднее
28.05.2021 16:0028.05.2021 16:0028.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117021Подведение итогов не позднее Клей плиточный для ОБ/ЧНГКММосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Клей плиточный для ОБ/ЧНГКМ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
23.99
Документация лота
Кол-во: 1509.5
Кол-во: 616.9
Кол-во: 20889.4
Кол-во: 5166.1
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