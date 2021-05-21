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Номер извещения
32110267239
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка одежды специальной для нужд ОАО «Аэропорт Анапа».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.05.2021 17:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
Почтовый адрес
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
Контактный телефон
+7 861 219-10-92
Факс
Адрес электронной почты
a.shelepova@krr.aero
Ф.И.О. контактного лица
Шелепова А.А. Не
Место рассмотрения предложений
353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт тер
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка одежды специальной для нужд ОАО «Аэропорт Анапа».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2021 16:00 GMT +321.05.2021 16:0021.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110267239Дата и время окончания срока приема заявок Поставка одежды специальной для нужд ОАО «Аэропорт Анапа».353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт тер
Дата и время вскрытия заявок
21.05.2021 16:0021.05.2021 16:0021.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110267239Дата и время вскрытия заявок Поставка одежды специальной для нужд ОАО «Аэропорт Анапа».353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт тер
Подведение итогов не позднее
21.06.2021 16:0021.06.2021 16:0021.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110267239Подведение итогов не позднее Поставка одежды специальной для нужд ОАО «Аэропорт Анапа».353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт тер
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка одежды специальной для нужд ОАО «Аэропорт Анапа».
Начальная цена
2 813 690,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт терРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОАО " АЭРОПОРТ АНАПА "
Все закупки и тендеры ОАО " АЭРОПОРТ АНАПА "
Адрес местонахождения
353447, Российская Федерация, Краснодарский край, Анапа, Аэопорт, Аэропрт
14.12
14.12
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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