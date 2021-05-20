Выполнение работ по приведению объектов к правилам и нормам в 2021 году

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП105686 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по приведению объектов к правилам и нормам в 2021 году Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

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