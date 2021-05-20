Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение работ по приведению объектов к правилам и нормам в 2021 году

    Выполнение работ по приведению объектов к правилам и нормам в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 18:0020.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105686Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по приведению объектов к правилам и нормам в 2021 годуЦАОПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105686

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по приведению объектов к правилам и нормам в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    11.05.2021 17:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_Договора.zip

    ЗЦ_0120_21_ГМ_Инструкция.docx

    Форма_1.1._Расч_т_стоимости.xlsx

    Техническое_задание.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Юридический адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    Почтовый адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Контактный телефон

    +7 495 228-01-40 доб. 1297

    Факс

    +7 495 739-01-60

    Адрес электронной почты

    vkirin@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кирин Владислав Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    ЦАО

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    нефть

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по приведению объектов к правилам и нормам в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.05.2021 18:00 GMT +320.05.2021 18:0020.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105686Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по приведению объектов к правилам и нормам в 2021 годуЦАО

    Дата и время вскрытия заявок

    20.05.2021 18:0020.05.2021 18:0020.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105686Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по приведению объектов к правилам и нормам в 2021 годуЦАО

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 18:0030.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105686Подведение итогов не позднее Выполнение работ по приведению объектов к правилам и нормам в 2021 годуЦАО

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по приведению объектов к правилам и нормам в 2021 году

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗНДХ
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Адрес местонахождения

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Классификатор ОКПД2

    33

    Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    02.06.2021

    02.06.2021

    02.06.2021

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по приведению объектов к правилам и нормам в 2021 году"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237253
    19/20.01.22/ИНВ/КО/Э Оказание услуг по техническому обслуживанию легковых автомобилей Toyota Camry, г. Москва
    19/20.01.22/ИНВ/КО/Э Оказание услуг по техническому обслуживанию легковых автомобилей Toyota...
    593907
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    250 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ПАО МЕЧЕЛ
    Попозиционная № ГП201835
    Выполнение работ по капитальному ремонту двигателей внутреннего сгорания Cummins для ПАО «Коршуновский ГОК» в 2022 году.
    Выполнение работ по капитальному ремонту двигателей внутреннего сгорания Cummins для ПАО...
    585754
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Запрос предложений № ГП225894
    Ремонт подъемного плунжера гидравлического цилиндра пресса ус.5000 т
    Ремонт подъемного плунжера гидравлического цилиндра пресса ус.5000 т
    592778
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО «ПрофХолод»
    Запрос предложений № ГП213875
    Выполнение работ по модернизации сети передачи данных предприятия
    Выполнение работ по модернизации сети передачи данных предприятия
    589647
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ПАО АЭРОФЛОТ
    Малая закупка (Аэрофлот) № ГП104212
    Термовоздуходувка Steinel HG - 5000 E
    Термовоздуходувка Steinel HG - 5000 E
    466812
    Закупки корпоративных заказчиков
    Малая закупка (Аэрофлот)
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.04.2021 10:00(GMT+03:00)
    305 732
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ОМЗ-Спецсталь
    Запрос предложений № ГП023900
    Замена верхнего освещения копрового цеха №36 на светодиодное с использованием энергосервисного контракта.
    Замена верхнего освещения копрового цеха №36 на светодиодное с использованием энергосервисного...
    412499
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.12.2020 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ЕНИГЮН
    Запрос предложений № ГП103960
    Изготовление, поставка, проведение заводских испытаний модульной установки подготовки воды хозяйственно-питьевого водоснабжения (технологическое оборудование)
    Изготовление, поставка, проведение заводских испытаний модульной установки подготовки воды...
    454951
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.03.2021 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    2
    ЕНИГЮН
    Запрос предложений № ГП103844
    Изготовление, поставка, проведение заводских испытаний модульной установки очистки производственно-дождевых стоков
    Изготовление, поставка, проведение заводских испытаний модульной установки очистки...
    454646
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.03.2021 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить