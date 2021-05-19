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Номер извещения
32110267041
Уникальный номер закупки
179
Наименование закупки
Бензин АИ-92, бензин АИ-95, дизельное топливо
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
11.05.2021 17:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,
Почтовый адрес
117342, Москва, ул. Введенского, 1
Контактный телефон
+7 48442 5-00-48
Факс
--
Адрес электронной почты
spzakupki861@spzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ливенцев Владимир Алексеевич
Место рассмотрения предложений
249711, Российская Федерация, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, 1-ый Заводской проезд, дом 1.
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Бензин АИ-92, бензин АИ-95, дизельное топливо
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 09:00 GMT +319.05.2021 09:0019.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110267041Дата и время окончания срока приема заявок Бензин АИ-92, бензин АИ-95, дизельное топливо 249711, Российская Федерация, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, 1-ый Заводской проезд, дом 1.
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2021 09:0019.05.2021 09:0019.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110267041Дата и время вскрытия заявок Бензин АИ-92, бензин АИ-95, дизельное топливо 249711, Российская Федерация, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, 1-ый Заводской проезд, дом 1.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.05.202120.05.2021 14:0020.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110267041Подведение итогов не позднее Бензин АИ-92, бензин АИ-95, дизельное топливо 249711, Российская Федерация, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, 1-ый Заводской проезд, дом 1.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Бензин АИ-92, бензин АИ-95, дизельное топливо
Начальная цена
4 990 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП "НПЦАП"
Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"
Адрес местонахождения
117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,
117342, Москва, ул. Введенского, 1
19.20.21.100
19.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 12000.00000
Кол-во: 30000.00000
Кол-во: 64000.00000
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