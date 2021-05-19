Открытый конкурентный отбор в электронной форме по отбору организации на поставку товара по номенклатурной группе БЕНЗОИНСТРУМЕНТ для нужд АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110266982 Уникальный номер закупки ЭКО-30-2021 Номер закупки ЭКО-30-2021 Наименование закупки Открытый конкурентный отбор в электронной форме по отбору организации на поставку товара по номенклатурной группе БЕНЗОИНСТРУМЕНТ для нужд АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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