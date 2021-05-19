Открытый конкурентный отбор в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания филиала АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г. Старая Русса

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110266970 Уникальный номер закупки Номер закупки ЭКО-32/2021 Наименование закупки Открытый конкурентный отбор в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания филиала АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г. Старая Русса Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД Юридический адрес 173015, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ ЗАГОРОДНАЯ, 2, 2, Почтовый адрес 173015 Новгородская обл. гор. Великий Новгород ул. Загородная д.2 корп.2 Контактный телефон +7 8162 62-56-47 Факс +7 8162 62-48-58 Адрес электронной почты post@oblgas.natm.ru Ф.И.О. контактного лица Белов Андрей Алексеевич Место рассмотрения предложений Великий Новгород Закупки и тендеры Новгородская область Ключевые слова:

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