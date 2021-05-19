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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания филиала АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г. Старая Русса

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания филиала АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г. Старая Русса

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 09:5919.05.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110266970Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту кровлиВеликий НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110266970

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЭКО-32/2021

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания филиала АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г. Старая Русса

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    11.05.2021 16:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.docx

    Извещение.docx

    Приложение_1___Проект_договора.doc

    Приложение_2___Техническая_часть.doc

    Приложение_3_Методика_анализа_и_оценки_заявок.doc

    Приложение__1_к_ТЗ._Смета.xls

    Приложение__2_к_ТЗ._Дефектная_ведомость.xls

    Приложение_к_Форме_1___ТП.docx

    Приложение_к_Форме_1___ЦП.docx

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

    Юридический адрес

    173015, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ ЗАГОРОДНАЯ, 2, 2,

    Почтовый адрес

    173015 Новгородская обл. гор. Великий Новгород ул. Загородная д.2 корп.2

    Контактный телефон

    +7 8162 62-56-47

    Факс

    +7 8162 62-48-58

    Адрес электронной почты

    post@oblgas.natm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белов Андрей Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Великий Новгород

    Закупки и тендеры Новгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по капитальному ремонту кровли

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.05.202124.05.2021 15:0024.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110266970Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту кровлиВеликий Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по капитальному ремонту кровли

    Начальная цена

    170 852,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

    Адрес местонахождения

    173015, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ ЗАГОРОДНАЯ, 2, 2,

    173015 Новгородская обл. гор. Великий Новгород ул. Загородная д.2 корп.2

    Классификатор ОКПД2

    43.91.1

    Работы кровельные

    Классификатор ОКВЭД2

    43.9

    Работы строительные специализированные прочие

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/934913/name/60abae9d119c38.95161118

    24.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные специализированные прочие"

    Кол-во: 1.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    Регион:
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