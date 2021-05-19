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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме по отбору организации на право заключения с акционерным обществом «Газпром газораспределение Великий Новгород» договора на поставку товаров по номенклатурной группе: ПРИБОРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСИ ТРАССЫ И ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ, а именно трассоискателя

    Запрос предложений в электронной форме по отбору организации на право заключения с акционерным обществом «Газпром газораспределение Великий Новгород» договора на поставку товаров по номенклатурной группе: ПРИБОРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСИ ТРАССЫ И ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ, а именно трассоискателя

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 09:0019.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110266924Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трассопоискового комплексаВеликий НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110266924

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЭЗП-38-2021

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме по отбору организации на право заключения с акционерным обществом «Газпром газораспределение Великий Новгород» договора на поставку товаров по номенклатурной группе: ПРИБОРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСИ ТРАССЫ И ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ, а именно трассоискателя

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    11.05.2021 16:42

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол.pdf

    Документация.docx

    Извещение.docx

    Проект_договора.docx

    Техническое_задание.docx

    Форма_3_Коммерческое_предложение.xlsx

    Форма_13_Описание_поставляемого_товара.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

    Юридический адрес

    173015, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ ЗАГОРОДНАЯ, 2, 2,

    Почтовый адрес

    173015 Новгородская обл. гор. Великий Новгород ул. Загородная д.2 корп.2

    Контактный телефон

    +7 8162 62-56-47

    Факс

    +7 8162 62-48-58

    Адрес электронной почты

    post@oblgas.natm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белов Андрей Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Великий Новгород

    Закупки и тендеры Новгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка трассопоискового комплекса

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.05.202124.05.2021 15:0024.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110266924Подведение итогов не позднее Поставка трассопоискового комплексаВеликий Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трассопоискового комплекса

    Начальная цена

    253 506,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

    Адрес местонахождения

    173015, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ ЗАГОРОДНАЯ, 2, 2,

    173015 Новгородская обл. гор. Великий Новгород ул. Загородная д.2 корп.2

    Классификатор ОКПД2

    26.51

    Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/936272/name/60ace629622d26.95728078

    25.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации"

    Кол-во: 2.00000

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