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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме по отбору организации на право заключения с акционерным обществом «Газпром газораспределение Великий Новгород» Договора на поставку товаров по номенклатурной группе:ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВРЕЗКИ И РЕМОНТА ГАЗОПРОВОДОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

    Запрос предложений в электронной форме по отбору организации на право заключения с акционерным обществом «Газпром газораспределение Великий Новгород» Договора на поставку товаров по номенклатурной группе:ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВРЕЗКИ И РЕМОНТА ГАЗОПРОВОДОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 09:0019.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110266885Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара по номенклатурной группе: Оборудование для врезки и ремонта газопроводов под давлениемВеликий НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110266885

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЭЗП-37-2021

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме по отбору организации на право заключения с акционерным обществом «Газпром газораспределение Великий Новгород» Договора на поставку товаров по номенклатурной группе:ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВРЕЗКИ И РЕМОНТА ГАЗОПРОВОДОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    11.05.2021 16:34

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Техническое_задание.docx

    Форма_13_Описание_поставляемого_товара.xlsx

    Документация.docx

    Извещение.docx

    Форма_3_Коммерческое_предложение.xlsx

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

    Юридический адрес

    173015, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ ЗАГОРОДНАЯ, 2, 2,

    Почтовый адрес

    173015 Новгородская обл. гор. Великий Новгород ул. Загородная д.2 корп.2

    Контактный телефон

    +7 8162 62-56-47

    Факс

    +7 8162 62-48-58

    Адрес электронной почты

    post@oblgas.natm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белов Андрей Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Великий Новгород

    Закупки и тендеры Новгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товара по номенклатурной группе: Оборудование для врезки и ремонта газопроводов под давлением

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.05.202124.05.2021 15:0024.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110266885Подведение итогов не позднее Поставка товара по номенклатурной группе: Оборудование для врезки и ремонта газопроводов под давлениемВеликий Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара по номенклатурной группе: Оборудование для врезки и ремонта газопроводов под давлением

    Начальная цена

    2 624 683,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

    Адрес местонахождения

    173015, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ ЗАГОРОДНАЯ, 2, 2,

    173015 Новгородская обл. гор. Великий Новгород ул. Загородная д.2 корп.2

    Классификатор ОКПД2

    25.73.4

    Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с механическим приводом или без него)

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/936239/name/60ace308c57401.51419825

    25.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 6.00000

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