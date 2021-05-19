Выполнение работ по испытанию и измерению параметров электрооборудования электроустановок на ГНС№1 (г. Брянск), ГНС №2 (г. Клинцы), ГНС №3 (г. Орел), АГЗС (22шт) ООО «ГЭС Брянск»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП105675 Уникальный номер закупки 01/05-2021КО Номер закупки 01/05-2021КО Наименование закупки Выполнение работ по испытанию и измерению параметров электрооборудования электроустановок на ГНС№1 (г. Брянск), ГНС №2 (г. Клинцы), ГНС №3 (г. Орел), АГЗС (22шт) ООО «ГЭС Брянск» Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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