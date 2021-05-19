www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП105675
Уникальный номер закупки
01/05-2021КО
Наименование закупки
Выполнение работ по испытанию и измерению параметров электрооборудования электроустановок на ГНС№1 (г. Брянск), ГНС №2 (г. Клинцы), ГНС №3 (г. Орел), АГЗС (22шт) ООО «ГЭС Брянск»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
11.05.2021 16:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414021, - АСТРАХАНСКАЯ, - Астрахань, - БОЕВАЯ, Д. 139, ПОМЕЩ. 9
Почтовый адрес
241035 г. Брянск ул. Сталелитейная 22А
Контактный телефон
+7 952 968-88-39
Факс
--
Адрес электронной почты
a.ermakova@gesbryansk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ермакова Анна Николаевна
Место рассмотрения предложений
г. Брянск, ул. Сталелитейная, 22 А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по испытанию и измерению параметров электрооборудования электроустановок на ГНС№1 (г. Брянск), ГНС №2 (г. Клинцы), ГНС №3 (г. Орел), АГЗС (22шт) ООО «ГЭС Брянск»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.05.202120.05.2021 12:0020.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105675Подведение итогов не позднее Выполнение работ по испытанию и измерению параметров электрооборудования электроустановок на ГНС№1 (г. Брянск), ГНС №2 (г. Клинцы), ГНС №3 (г. Орел), АГЗС (22шт) ООО «ГЭС Брянск»г. Брянск, ул. Сталелитейная, 22 А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по испытанию и измерению параметров электрооборудования электроустановок на ГНС№1 (г. Брянск), ГНС №2 (г. Клинцы), ГНС №3 (г. Орел), АГЗС (22шт) ООО «ГЭС Брянск»
Начальная цена
247 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГЭС БРЯНСК
Все закупки и тендеры ГЭС БРЯНСК
Адрес местонахождения
414021, - АСТРАХАНСКАЯ, - Астрахань, - БОЕВАЯ, Д. 139, ПОМЕЩ. 9
241035 г. Брянск ул. Сталелитейная 22А
71.20
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.