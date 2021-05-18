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    Главная / Торги / Светильник светодиодный ДВО-36w 595х595х19 4000K 3100Лм Гарантия, мин 24 мес.

    Светильник светодиодный ДВО-36w 595х595х19 4000K 3100Лм Гарантия, мин 24 мес.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105671Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора/ Закупка светильники светодиодные ДВО-36w 595х595х19 4000K 3100Лм, гарантия мин 24 мес.Набережные ЧелныПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105671

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Светильник светодиодный ДВО-36w 595х595х19 4000K 3100Лм Гарантия, мин 24 мес.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    11.05.2021 16:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП105671_applic_open_protocol_lot_526779.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Группа Бринэкс
    Все закупки и тендеры Группа Бринэкс

    Юридический адрес

    445030, Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, улица 40 лет Победы, дом 9, помещение 98

    Почтовый адрес

    423812, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, а/я, 74

    Контактный телефон

    7222222222

    Факс

    +7 937 291-00-06

    Адрес электронной почты

    paderov_i@brinex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Падеров Игорь Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Набережные Челны

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    светильники

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора/ Закупка светильники светодиодные ДВО-36w 595х595х19 4000K 3100Лм, гарантия мин 24 мес.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2021 10:00 GMT +318.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105671Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора/ Закупка светильники светодиодные ДВО-36w 595х595х19 4000K 3100Лм, гарантия мин 24 мес.Набережные Челны

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2021 10:0018.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105671Дата и время вскрытия заявок Заключение договора/ Закупка светильники светодиодные ДВО-36w 595х595х19 4000K 3100Лм, гарантия мин 24 мес.Набережные Челны

    Подведение итогов не позднее

    21.05.2021 10:0021.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105671Подведение итогов не позднее Заключение договора/ Закупка светильники светодиодные ДВО-36w 595х595х19 4000K 3100Лм, гарантия мин 24 мес.Набережные Челны

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105671Подведение итогов не позднее Заключение договора/ Закупка светильники светодиодные ДВО-36w 595х595х19 4000K 3100Лм, гарантия мин 24 мес.Набережные Челны

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора/ Закупка светильники светодиодные ДВО-36w 595х595х19 4000K 3100Лм, гарантия мин 24 мес.

    Начальная цена

    295 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Единоразовая

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Набережные Челны, Промышленная 93Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    постоплата 30 календарных дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Группа Бринэкс
    Все закупки и тендеры Группа Бринэкс

    Адрес местонахождения

    445030, Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, улица 40 лет Победы, дом 9, помещение 98

    423812, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, а/я, 74

    Классификатор ОКПД2

    27.40.39.113

    Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/953728/name/60c2ef97744a12.66776622

    11.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Светильник светодиодный "

    Кол-во: 500

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