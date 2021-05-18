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Номер извещения
ГП105671
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Светильник светодиодный ДВО-36w 595х595х19 4000K 3100Лм Гарантия, мин 24 мес.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.05.2021 16:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
445030, Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, улица 40 лет Победы, дом 9, помещение 98
Почтовый адрес
423812, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, а/я, 74
Контактный телефон
7222222222
Факс
+7 937 291-00-06
Адрес электронной почты
paderov_i@brinex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Падеров Игорь Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Набережные Челны
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Заключение договора/ Закупка светильники светодиодные ДВО-36w 595х595х19 4000K 3100Лм, гарантия мин 24 мес.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2021 10:00 GMT +318.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105671Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора/ Закупка светильники светодиодные ДВО-36w 595х595х19 4000K 3100Лм, гарантия мин 24 мес.Набережные Челны
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2021 10:0018.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105671Дата и время вскрытия заявок Заключение договора/ Закупка светильники светодиодные ДВО-36w 595х595х19 4000K 3100Лм, гарантия мин 24 мес.Набережные Челны
Подведение итогов не позднее
21.05.2021 10:0021.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105671Подведение итогов не позднее Заключение договора/ Закупка светильники светодиодные ДВО-36w 595х595х19 4000K 3100Лм, гарантия мин 24 мес.Набережные Челны
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора/ Закупка светильники светодиодные ДВО-36w 595х595х19 4000K 3100Лм, гарантия мин 24 мес.
Начальная цена
295 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Единоразовая
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Набережные Челны, Промышленная 93Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Группа Бринэкс
Все закупки и тендеры Группа Бринэкс
Адрес местонахождения
445030, Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, улица 40 лет Победы, дом 9, помещение 98
423812, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, а/я, 74
27.40.39.113
Документация лота
Кол-во: 500
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