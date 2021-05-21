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    Главная / Торги / ПОСТАВКА ПЕСКА СТРОИТЕЛЬНОГО, ЩЕБНЯ И ЧЕРНОЗЕМА (ГРУНТА ПЛОДОРОДНОГО)

    ПОСТАВКА ПЕСКА СТРОИТЕЛЬНОГО, ЩЕБНЯ И ЧЕРНОЗЕМА (ГРУНТА ПЛОДОРОДНОГО)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 11:5921.05.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110266779Дата и время окончания срока приема заявок Поставка песка строительного, щебня и чернозема (грунта плодородного)ВладимирПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110266779

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ПОСТАВКА ПЕСКА СТРОИТЕЛЬНОГО, ЩЕБНЯ И ЧЕРНОЗЕМА (ГРУНТА ПЛОДОРОДНОГО)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    11.05.2021 16:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_АС0001920.docx

    Извещение_АС0001920.docx

    Проект_договора.docx

    Форма_коммерческого_предложения__Форма_8_.xlsx

    Техническое_задание.docx

    32110266779_протокол_итоговый.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР

    Юридический адрес

    600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,

    Почтовый адрес

    ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017

    Контактный телефон

    +7 4922 44-72-42

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    konkurs@vladoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Конышев Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Владимир

    Закупки и тендеры Владимирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка песка строительного, щебня и чернозема (грунта плодородного)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 11:59 GMT +321.05.2021 11:5921.05.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110266779Дата и время окончания срока приема заявок Поставка песка строительного, щебня и чернозема (грунта плодородного)Владимир

    Дата и время вскрытия заявок

    21.05.2021 12:0021.05.2021 12:0021.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110266779Дата и время вскрытия заявок Поставка песка строительного, щебня и чернозема (грунта плодородного)Владимир

    Подведение итогов не позднее

    27.05.2021 12:0027.05.2021 12:0027.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110266779Подведение итогов не позднее Поставка песка строительного, щебня и чернозема (грунта плодородного)Владимир

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.05.202127.05.2021 12:0027.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110266779Подведение итогов не позднее Поставка песка строительного, щебня и чернозема (грунта плодородного)Владимир

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка песка строительного, щебня и чернозема (грунта плодородного)

    Начальная цена

    6 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по Закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по ЗакупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по Закупке

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР

    Адрес местонахождения

    600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,

    ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017

    Классификатор ОКПД2

    08.12.11.130

    Пески строительные

    Классификатор ОКВЭД2

    46.73.6

    Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/935346/name/60ac94369eac05.06209000

    25.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями"

    Кол-во:

    "Позиция 2"

    "Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями"

    Кол-во:

    "Позиция 3"

    "Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями"

    Кол-во:

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