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Номер извещения
ГП105667
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
264/ТС - Расширенный текущий ремонт котла утилизатора ст. № 41 ТЭЦ-22 для нужд ООО "ТГК-Сервис" (1000/2.2-844)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.05.2021 16:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 495
Факс
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Адрес электронной почты
mmareev@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мареев Максим Михайлович
Место рассмотрения предложений
119526, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3
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264/ТС - Расширенный текущий ремонт котла утилизатора ст. № 41 ТЭЦ-22 для нужд ООО "ТГК-Сервис" (1000/2.2-844)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105667Дата и время окончания срока приема заявок 264/ТС - Расширенный текущий ремонт котла утилизатора ст. № 41 ТЭЦ-22 для нужд ООО "ТГК-Сервис" (1000/2.2-844)119526, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2021 10:0019.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105667Дата и время вскрытия заявок 264/ТС - Расширенный текущий ремонт котла утилизатора ст. № 41 ТЭЦ-22 для нужд ООО "ТГК-Сервис" (1000/2.2-844)119526, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3
Подведение итогов не позднее
29.06.2021 23:5929.06.2021 23:5929.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105667Подведение итогов не позднее 264/ТС - Расширенный текущий ремонт котла утилизатора ст. № 41 ТЭЦ-22 для нужд ООО "ТГК-Сервис" (1000/2.2-844)119526, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
29.06.202129.06.2021 23:5929.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105667Подведение итогов не позднее 264/ТС - Расширенный текущий ремонт котла утилизатора ст. № 41 ТЭЦ-22 для нужд ООО "ТГК-Сервис" (1000/2.2-844)119526, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
264/ТС - Расширенный текущий ремонт котла утилизатора ст. № 41 ТЭЦ-22 для нужд ООО "ТГК-Сервис" (1000/2.2-844)
Начальная цена
48 319 441,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТГК-СЕРВИС
Все закупки и тендеры ТГК-СЕРВИС
Адрес местонахождения
199106, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛИНИЯ КОСАЯ, ДОМ 16, КОРПУС 2 ЛИТЕР А, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/3-Н/206
196140, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, П ШУШАРЫ, Ш ПЕТЕРБУРГСКОЕ, ДОМ 66, КОРП/ЛИТЕР 2/А
33.12
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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