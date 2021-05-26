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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП105673
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запасных частей для авто спецтехники. Лот ЗЦ-0045-21-MT.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.05.2021 16:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Контактный телефон
+7 495 221-31-32 доб. 1654
Факс
+7 495 739-01-60
Адрес электронной почты
DGabyishev@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Габышев Денис Владимирович
Место рассмотрения предложений
ЦАО
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей для авто спецтехники.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2021 18:00 GMT +326.05.2021 18:0026.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105673Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для авто спецтехники.ЦАО
Дата и время вскрытия заявок
26.05.2021 18:0026.05.2021 18:0026.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105673Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей для авто спецтехники.ЦАО
Подведение итогов не позднее
25.06.2021 18:0025.06.2021 18:0025.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105673Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для авто спецтехники.ЦАО
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для авто спецтехники.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
182 штуки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP - 288308 Усинск Северной ж.д. (с подачей на п/путь ООО «СТЭ»)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
29.32.30.390
52.29
Документация лота
Кол-во: 182
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