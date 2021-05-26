Поставка запасных частей для авто спецтехники. Лот ЗЦ-0045-21-MT.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

1. Для участников, не относящихся к субъектам МСП Оплата за поставленные Товары производится Покупателем в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней после подписания Сторонами акта приема-передачи Товаров, и при условии получения Покупателем счета и счета-фактуры, выставленных Поставщиком; 2. Для участников, относящихся к субъектам МСП Оплата за поставленные Товары производится Покупателем в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней после подписания Сторонами акта приема-передачи Товаров, и при условии получения Покупателем счета и счета-фактуры, выставленных Поставщиком.