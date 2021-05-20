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Номер извещения
ГП105668
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Втулка ЦКБ Р99599-200.06 – 8 шт. Втулка ЦКБ Р99599-200.07 – 8 шт.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.05.2021 16:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
195027, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ШАУМЯНА, ДОМ 4, КОРПУС 1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 34Н
Почтовый адрес
195027, Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, д.4, корп.1, лит.А
Контактный телефон
+7 812 611-10-00 доб. 164
Факс
+7 812 458-72-22
Адрес электронной почты
M.Paramonova@ckba.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дерий Дарья Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Втулка ЦКБ Р99599-200.06 – 8 шт. Втулка ЦКБ Р99599-200.07 – 8 шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.05.2021 12:00 GMT +320.05.2021 12:0020.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105668Дата и время окончания срока приема заявок Втулка ЦКБ Р99599-200.06 – 8 шт. Втулка ЦКБ Р99599-200.07 – 8 шт. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
20.05.2021 12:0020.05.2021 12:0020.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105668Дата и время вскрытия заявок Втулка ЦКБ Р99599-200.06 – 8 шт. Втулка ЦКБ Р99599-200.07 – 8 шт. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
21.05.2021 11:3021.05.2021 11:3021.05.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105668Подведение итогов не позднее Втулка ЦКБ Р99599-200.06 – 8 шт. Втулка ЦКБ Р99599-200.07 – 8 шт. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Втулка ЦКБ Р99599-200.06 – 8 шт. Втулка ЦКБ Р99599-200.07 – 8 шт.
Начальная цена
300 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Втулка ЦКБ Р99599-200.06 – 8 шт. Втулка ЦКБ Р99599-200.07 – 8 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196650, Россия, СПб, Колпино, проспект Ленина, дом 1, «Ижорский завод», цех № 66.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПФ ЦКБА
Все закупки и тендеры АО НПФ ЦКБА
Адрес местонахождения
195027, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ШАУМЯНА, ДОМ 4, КОРПУС 1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 34Н
195027, Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, д.4, корп.1, лит.А
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Документация лота
Кол-во: 8
Кол-во: 8
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