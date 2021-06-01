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    Главная / Торги / Поставка автошин (автомобильных, тракторных, экскаваторных) для нужд ООО "Краснодар Водоканал" (попозиционно)

    Поставка автошин (автомобильных, тракторных, экскаваторных) для нужд ООО "Краснодар Водоканал" (попозиционно)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.06.2021 14:0001.06.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110266672Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автошин (автомобильных, тракторных, экскаваторных) для нужд ООО "Краснодар Водоканал"КраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110266672

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка автошин (автомобильных, тракторных, экскаваторных) для нужд ООО "Краснодар Водоканал" (попозиционно)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    11.05.2021 16:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Вопрос___2_Автошины.pdf

    Приложение__1_к_протоколу___попозиционный_лист.xlsx

    2._Автошины.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    Почтовый адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Контактный телефон

    +7 861 992-30-06

    Факс

    +7 861 220-29-80

    Адрес электронной почты

    v.mihailova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Михайлова Виктория Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Закупки и тендеры Шины, покрышки и камеры резиновые; восстановление протекторов и резиновых шин

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автошин (автомобильных, тракторных, экскаваторных) для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.06.2021 14:00 GMT +301.06.2021 14:0001.06.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110266672Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автошин (автомобильных, тракторных, экскаваторных) для нужд ООО "Краснодар Водоканал"Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    12.07.2021 16:0012.07.2021 16:0012.07.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110266672Подведение итогов не позднее Поставка автошин (автомобильных, тракторных, экскаваторных) для нужд ООО "Краснодар Водоканал"Краснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.07.202112.07.2021 16:0012.07.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110266672Подведение итогов не позднее Поставка автошин (автомобильных, тракторных, экскаваторных) для нужд ООО "Краснодар Водоканал"Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автошин (автомобильных, тракторных, экскаваторных) для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Начальная цена

    3 150 286,13

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Классификатор ОКПД2

    22.11

    Шины, покрышки и камеры резиновые; восстановление протекторов и резиновых шин

    Классификатор ОКВЭД2

    22.11

    Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/958991/name/60cb53a4235e65.98613349

    17.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/958993/name/60cb53d7b8a5e0.09979108

    17.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кама NF-701 (11R22,5) или аналог с идентичным рисунком протектора"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "Кама-310 (11R20) или аналог с идентичным рисунком протектора"

    Кол-во: 30

    "Позиция 3"

    "Кама-301 (185/75R16C) или аналог с идентичным рисунком протектора"

    Кол-во: 8

    "Позиция 4"

    "Кама И-281, У-4(10,0R20) или аналог с идентичным рисунком протектора"

    Кол-во: 16

    "Позиция 5"

    "У-2 (8,25R20) или аналог с идентичным рисунком протектора"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "Double Road 801 (7,5 R16C 122/118L 14PR) или аналог с идентичным рисунком протектора"

    Кол-во: 14

    "Позиция 7"

    "Viatti Bosco A/T (V-237) 215/55R17 или аналог с идентичным рисунком протектора"

    Кол-во: 12

    "Позиция 8"

    "NF 202 315/80R22,5 или аналог с идентичным рисунком протектора"

    Кол-во: 14

    "Позиция 9"

    "NF 202 385/65R22,5 или аналог с идентичным рисунком протектора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Cordiant All Terrain 245/70 R16 111T или аналог с идентичным рисунком протектора"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Кама NR 201 245/70R19,5 или аналог с идентичным рисунком протектора"

    Кол-во: 16

    "Позиция 12"

    "Ф-2А (15,5-38) или аналог с идентичным рисунком протектора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Ф-35 (11,2-20) или аналог с идентичным рисунком протектора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Митас 11.5/80-15.3 (300/80-15.3) 10PR 130A8 IM-04 TL или аналог с идентичным рисунком протектора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "400/70-20 14PR 150B TR-01 TL Митас или аналог с идентичным рисунком протектора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "480/80-26 (18.4R26) IND 160A8 TI-20 TL Митас или аналог с идентичным рисунком протектора"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Solidial 18.4-26 BHL 753/BHZ 12PR или аналог с идентичным рисунком протектора"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Solidial 16.9-30 SL R4 SD 14PR или аналог с идентичным рисунком протектора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Solidial 12.5/80-18 PR 12 BHZ TL или аналог с идентичным рисунком протектора"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Armour 16.9-24 14PR TL Ti200 или аналог с идентичным рисунком протектора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Armour 16.9-28 14PR TL Ti200 или аналог с идентичным рисунком протектора"

    Кол-во: 2

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