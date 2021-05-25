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    Главная / Торги / Металлоконструкции 1776Р-ДП-122-КМ (здание депо пожарное)

    Металлоконструкции 1776Р-ДП-122-КМ (здание депо пожарное)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2021 08:1625.05.2021 08:16Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105664Дата и время окончания срока приема заявок Металлоконструкции 1776Р-ДП-122-КМ Окраска м/к в заводских условиях: 3(три) слоя 1.Армокот F01(50 мкм) 2. Армокот F100(65 мкм) 3. Армокот F100(65 мкм) общая толщина 180 мкм, допускаеться применение сэндвич-панелей в замен проектных каркасных панелей ЗАО «ЗМК «МАГНУМ» Новый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105664

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Металлоконструкции 1776Р-ДП-122-КМ (здание депо пожарное)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    11.05.2021 16:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП105664_second_parts_protocol.rtf

    1776Р_ДП_122_АС.rar

    Прил1___техническое_задание.docx

    Прил2___Форма_ТКП__С_УКАЗАНИЕМ_ВЕСА.xlsx

    1776Р_ДП_122_КМ.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ

    Юридический адрес

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29

    Почтовый адрес

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29

    Контактный телефон

    +7 34949 2-31-27

    Факс

    +7 3494 22-29-18

    Адрес электронной почты

    Baisov.ee@gesstr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Баисов Эльдар Емербекович

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    металлоконструкции, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Металлоконструкции 1776Р-ДП-122-КМ Окраска м/к в заводских условиях: 3(три) слоя 1.Армокот F01(50 мкм) 2. Армокот F100(65 мкм) 3. Армокот F100(65 мкм) общая толщина 180 мкм, допускаеться применение сэндвич-панелей в замен проектных каркасных панелей ЗАО «ЗМК «МАГНУМ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.05.2021 08:16 GMT +325.05.2021 08:1625.05.2021 08:16Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105664Дата и время окончания срока приема заявок Металлоконструкции 1776Р-ДП-122-КМ Окраска м/к в заводских условиях: 3(три) слоя 1.Армокот F01(50 мкм) 2. Армокот F100(65 мкм) 3. Армокот F100(65 мкм) общая толщина 180 мкм, допускаеться применение сэндвич-панелей в замен проектных каркасных панелей ЗАО «ЗМК «МАГНУМ» Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2021 10:0031.05.2021 10:0031.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105664Подведение итогов не позднее Металлоконструкции 1776Р-ДП-122-КМ Окраска м/к в заводских условиях: 3(три) слоя 1.Армокот F01(50 мкм) 2. Армокот F100(65 мкм) 3. Армокот F100(65 мкм) общая толщина 180 мкм, допускаеться применение сэндвич-панелей в замен проектных каркасных панелей ЗАО «ЗМК «МАГНУМ» Новый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.202131.05.2021 10:0031.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105664Подведение итогов не позднее Металлоконструкции 1776Р-ДП-122-КМ Окраска м/к в заводских условиях: 3(три) слоя 1.Армокот F01(50 мкм) 2. Армокот F100(65 мкм) 3. Армокот F100(65 мкм) общая толщина 180 мкм, допускаеться применение сэндвич-панелей в замен проектных каркасных панелей ЗАО «ЗМК «МАГНУМ» Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Металлоконструкции 1776Р-ДП-122-КМ Окраска м/к в заводских условиях: 3(три) слоя 1.Армокот F01(50 мкм) 2. Армокот F100(65 мкм) 3. Армокот F100(65 мкм) общая толщина 180 мкм, допускаеться применение сэндвич-панелей в замен проектных каркасных панелей ЗАО «ЗМК «МАГНУМ»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно рабочей документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Базис поставки - АВТО - ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Промысловая, д. 29Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предоплата 10 % на разработку чертежей КД , 40 % по согласованию чертежей, 50 % по факту поставки каждой партии в течении 20 кал. дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/945797/name/60b86864d2bf12.96408582

    03.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Металлоконструкции 1776Р-ДП-122-КМ Окраска м/к в заводских условиях: 3(три) слоя 1.Армокот F01(50 мкм) 2. Армокот F100(65 мкм) 3. Армокот F100(65 мкм) общая толщина 180 мкм"

    Кол-во: 160.227

    "Позиция 2"

    "Метизы 1776Р-ДП-122-КМ"

    Кол-во: 0.60431

    "Позиция 3"

    "Анкерные болты 1776Р-ДП-122-КМ"

    Кол-во: 1.31

    "Позиция 4"

    "Ворота ВРко 4.2х4.2-УХЛ1 1776Р-ДП-122-АС"

    Кол-во: 35.28

    "Позиция 5"

    "Ворота ВРк 4.2х4.2-УХЛ1 1776Р-ДП-122-АС"

    Кол-во: 35.28

    "Позиция 6"

    "Двери ДСН ДКН 1 2380-1480 1776Р-ДП-122-АС"

    Кол-во: 10.8

    "Позиция 7"

    "Двери ДСН ПКН 1 2380-980 1776Р-ДП-122-АС"

    Кол-во: 4.66

    "Позиция 8"

    "Окно ОК1 (ОП Б2 1760-1460) 1776Р-ДП-122-АС"

    Кол-во: 87.4

    "Позиция 9"

    "Окно ОК2 (ОП Д1 1470-1460) 1776Р-ДП-122-АС"

    Кол-во: 15.02

    "Позиция 10"

    "Окно противопожарное ОК3 (Ост 1460-1160) 1776Р-ДП-122-АС"

    Кол-во: 1.7

    "Позиция 11"

    "Окно противопожарное ОК4 (Ост 860-570) 1776Р-ДП-122-АС"

    Кол-во: 0.49

    "Позиция 12"

    "Доска подоконная ПД 16-35-2 1776Р-ДП-122-АС"

    Кол-во: 41

    "Позиция 13"

    "Металлоконструкции 1776Р-ДП-122-АС краска м/к в заводских условиях: 3(три) слоя 1.Армокот F01(50 мкм) 2. Армокот F100(65 мкм) 3. Армокот F100(65 мкм) общая толщина 180 мкм"

    Кол-во: 6.175

    "Позиция 14"

    "Лист профилированный C21 1776Р-ДП-122-АС"

    Кол-во: 2.553

    "Позиция 15"

    "Панели стеновые 250мм 1776Р-ДП-122-АС"

    Кол-во: 616.83

    "Позиция 16"

    "Панели стеновые 200 мм 1776Р-ДП-122-АС"

    Кол-во: 321.29

    "Позиция 17"

    "Панели кровельные 250 мм 1776Р-ДП-122-АС"

    Кол-во: 999.6

    "Позиция 18"

    "Уплотнительные элементы, саморезы, нащельники 1776Р-ДП-122-АС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Плиты минераловатные ПП-70 1776Р-ДП-122-АС"

    Кол-во: 12

    "Позиция 20"

    "Водосточная система 1776Р-ДП-122-АС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Доска 2 сосна 60х75 1776Р-ДП-122-АС"

    Кол-во: 0.15

    "Позиция 22"

    "Поручень ПЖО (ГОСТ 19111-2001) П1 1776Р-ДП-122-АС"

    Кол-во: 9

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