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Номер извещения
ГП105664
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Металлоконструкции 1776Р-ДП-122-КМ (здание депо пожарное)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
11.05.2021 16:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29
Почтовый адрес
629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29
Контактный телефон
+7 34949 2-31-27
Факс
+7 3494 22-29-18
Адрес электронной почты
Baisov.ee@gesstr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Баисов Эльдар Емербекович
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Металлоконструкции 1776Р-ДП-122-КМ Окраска м/к в заводских условиях: 3(три) слоя 1.Армокот F01(50 мкм) 2. Армокот F100(65 мкм) 3. Армокот F100(65 мкм) общая толщина 180 мкм, допускаеться применение сэндвич-панелей в замен проектных каркасных панелей ЗАО «ЗМК «МАГНУМ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2021 08:16 GMT +325.05.2021 08:1625.05.2021 08:16Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105664Дата и время окончания срока приема заявок Металлоконструкции 1776Р-ДП-122-КМ Окраска м/к в заводских условиях: 3(три) слоя 1.Армокот F01(50 мкм) 2. Армокот F100(65 мкм) 3. Армокот F100(65 мкм) общая толщина 180 мкм, допускаеться применение сэндвич-панелей в замен проектных каркасных панелей ЗАО «ЗМК «МАГНУМ» Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
31.05.2021 10:0031.05.2021 10:0031.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105664Подведение итогов не позднее Металлоконструкции 1776Р-ДП-122-КМ Окраска м/к в заводских условиях: 3(три) слоя 1.Армокот F01(50 мкм) 2. Армокот F100(65 мкм) 3. Армокот F100(65 мкм) общая толщина 180 мкм, допускаеться применение сэндвич-панелей в замен проектных каркасных панелей ЗАО «ЗМК «МАГНУМ» Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.05.202131.05.2021 10:0031.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105664Подведение итогов не позднее Металлоконструкции 1776Р-ДП-122-КМ Окраска м/к в заводских условиях: 3(три) слоя 1.Армокот F01(50 мкм) 2. Армокот F100(65 мкм) 3. Армокот F100(65 мкм) общая толщина 180 мкм, допускаеться применение сэндвич-панелей в замен проектных каркасных панелей ЗАО «ЗМК «МАГНУМ» Новый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Металлоконструкции 1776Р-ДП-122-КМ Окраска м/к в заводских условиях: 3(три) слоя 1.Армокот F01(50 мкм) 2. Армокот F100(65 мкм) 3. Армокот F100(65 мкм) общая толщина 180 мкм, допускаеться применение сэндвич-панелей в замен проектных каркасных панелей ЗАО «ЗМК «МАГНУМ»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно рабочей документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Базис поставки - АВТО - ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Промысловая, д. 29Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ
Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ
Адрес местонахождения
629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29
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Документация лота
Кол-во: 160.227
Кол-во: 0.60431
Кол-во: 1.31
Кол-во: 35.28
Кол-во: 35.28
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Кол-во: 4.66
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Кол-во: 2.553
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