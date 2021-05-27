Создание и согласование проектных и геологических документов на поиск и разведку недр и гидрогеологическому обоснованию утилизации воды, техническому проекту на закачку

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения ГП105654 Уникальный номер закупки 01-0057245-334-2021 Номер закупки 01-0057245-334-2021 Наименование закупки Создание и согласование проектных и геологических документов на поиск и разведку недр и гидрогеологическому обоснованию утилизации воды, техническому проекту на закачку Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-РАЗВИТИЕ

Все закупки и тендеры ГПН-РАЗВИТИЕ Юридический адрес 197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, оологический переулок, дом 2-4, лит. Б Почтовый адрес 197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, оологический переулок, дом 2-4, лит. Б Контактный телефон +7 3452 52-19-69 доб. 4671 Адрес электронной почты RC_NSU@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Беспалова Алена Игоревна Место рассмотрения заявок г. Тюмень Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город Ключевые слова: нефть

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Список лотов Лот 1 Создание и согласование проектных и геологических документов на поиск и разведку недр и гидрогеологическому обоснованию утилизации в Дата и время окончания срока приема заявок 27.05.2021 13:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок ГП105654 Дата и время окончания срока приема заявок Создание и согласование проектных и геологических документов на поиск и разведку недр и гидрогеологическому обоснованию утилизации в г. Тюмень Текущий статус Архив Предмет договора Создание и согласование проектных и геологических документов на поиск и разведку недр и гидрогеологическому обоснованию утилизации в Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт