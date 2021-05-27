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Номер извещения
ГП105654
Уникальный номер закупки
01-0057245-334-2021
Наименование закупки
Создание и согласование проектных и геологических документов на поиск и разведку недр и гидрогеологическому обоснованию утилизации воды, техническому проекту на закачку
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
11.05.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, оологический переулок, дом 2-4, лит. Б
Почтовый адрес
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, оологический переулок, дом 2-4, лит. Б
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 4671
Адрес электронной почты
RC_NSU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беспалова Алена Игоревна
Место рассмотрения заявок
г. Тюмень
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Создание и согласование проектных и геологических документов на поиск и разведку недр и гидрогеологическому обоснованию утилизации в
Дата и время окончания срока приема заявок
27.05.2021 13:00 GMT +327.05.2021 13:0027.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105654Дата и время окончания срока приема заявок Создание и согласование проектных и геологических документов на поиск и разведку недр и гидрогеологическому обоснованию утилизации вг. Тюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Создание и согласование проектных и геологических документов на поиск и разведку недр и гидрогеологическому обоснованию утилизации в
Официальный сайт, на котором размещена документация
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