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Номер извещения
ГП105659
Уникальный номер закупки
ЗЗ/21-0056 (лот 23)
Наименование закупки
Поставка теплообменника для нужд АО "САНЕКО"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.05.2021 16:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31
Почтовый адрес
123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31
Контактный телефон
+7 495 642-09-26
Факс
--
Адрес электронной почты
aevseeva@alrep.ru
Ф.И.О. контактного лица
Евсеева Александра Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка теплообменника для нужд АО "САНЕКО"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.05.2021 18:00 GMT +328.05.2021 18:0028.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105659Дата и время окончания срока приема заявок Поставка теплообменника для нужд АО "САНЕКО" Москва
Дата и время вскрытия заявок
28.05.2021 18:0028.05.2021 18:0028.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105659Дата и время вскрытия заявок Поставка теплообменника для нужд АО "САНЕКО" Москва
Подведение итогов не позднее
30.06.2021 18:0030.06.2021 18:0030.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105659Подведение итогов не позднее Поставка теплообменника для нужд АО "САНЕКО" Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка теплообменника для нужд АО "САНЕКО"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставку произвести по адресу: Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК АЛРЕП
Все закупки и тендеры УК АЛРЕП
Адрес местонахождения
123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31
28.25.11.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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