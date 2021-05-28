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    Главная / Торги / Поставка теплообменника для нужд АО "САНЕКО"

    Поставка теплообменника для нужд АО "САНЕКО"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2021 18:0028.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105659Дата и время окончания срока приема заявок Поставка теплообменника для нужд АО "САНЕКО" МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105659

    Уникальный номер закупки

    ЗЗ/21-0056 (лот 23)

    Номер закупки

    ЗЗ/21-0056 (лот 23)

    Наименование закупки

    Поставка теплообменника для нужд АО "САНЕКО"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    11.05.2021 16:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная_документация.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК АЛРЕП
    Все закупки и тендеры УК АЛРЕП

    Юридический адрес

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Почтовый адрес

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Контактный телефон

    +7 495 642-09-26

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    aevseeva@alrep.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Евсеева Александра Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка теплообменника для нужд АО "САНЕКО"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.05.2021 18:00 GMT +328.05.2021 18:0028.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105659Дата и время окончания срока приема заявок Поставка теплообменника для нужд АО "САНЕКО" Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    28.05.2021 18:0028.05.2021 18:0028.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105659Дата и время вскрытия заявок Поставка теплообменника для нужд АО "САНЕКО" Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 18:0030.06.2021 18:0030.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105659Подведение итогов не позднее Поставка теплообменника для нужд АО "САНЕКО" Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 18:0030.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105659Подведение итогов не позднее Поставка теплообменника для нужд АО "САНЕКО" Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка теплообменника для нужд АО "САНЕКО"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставку произвести по адресу: Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Стандартные условия оплаты Заказчика - по факту поставки в течение 90 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК АЛРЕП»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК АЛРЕП
    Все закупки и тендеры УК АЛРЕП

    Адрес местонахождения

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Классификатор ОКПД2

    28.25.11.110

    Теплообменники

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Теплообменник Alfa Laval Vantaa Oy Type: SCAGE-23A-09-06N5-H-66-1DN65D3+198-2DN100D3"

    Кол-во: 1

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