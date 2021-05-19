www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП105655
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка VIP-рекламной продукции, точных моделей-копий экскаваторов ЭКГ-12К, ЭКГ-15М и ЭКГ-20КМ согласно ТЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.05.2021 15:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72 доб. 3090
Факс
Адрес электронной почты
Mariya.Smirnova@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Смирнова Мария Владимировна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка VIP-рекламной продукции, точных моделей-копий экскаваторов ЭКГ-12К, ЭКГ-15М и ЭКГ-20КМ согласно ТЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 15:00 GMT +319.05.2021 15:0019.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105655Дата и время окончания срока приема заявок Поставка VIP-рекламной продукции, точных моделей-копий экскаваторов ЭКГ-12К, ЭКГ-15М и ЭКГ-20КМ согласно ТЗКолпино
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2021 15:0019.05.2021 15:0019.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105655Дата и время вскрытия заявок Поставка VIP-рекламной продукции, точных моделей-копий экскаваторов ЭКГ-12К, ЭКГ-15М и ЭКГ-20КМ согласно ТЗКолпино
Подведение итогов не позднее
16.07.2021 15:0016.07.2021 15:0016.07.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105655Подведение итогов не позднее Поставка VIP-рекламной продукции, точных моделей-копий экскаваторов ЭКГ-12К, ЭКГ-15М и ЭКГ-20КМ согласно ТЗКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка VIP-рекламной продукции, точных моделей-копий экскаваторов ЭКГ-12К, ЭКГ-15М и ЭКГ-20КМ согласно ТЗ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
32.99.53.190
Документация лота
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.