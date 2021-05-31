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Номер извещения
ГП105652
Уникальный номер закупки
01-0073393-343-2021
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор на право заключения договора на оказание услуги 10703 «Внутритрубная диагностика трубопроводов» для нужд ООО «Газпромнефть-Оренбург» в 2021-2023 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
11.05.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460024, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Краснознаменная, 56/1
Почтовый адрес
460024, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Краснознаменная, 56/1
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 4674
Адрес электронной почты
RC_NSU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бек Евгений Вольдемарович
Место рассмотрения заявок
Тюмень
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Проведение работ по внутритрубной диагностике трубопроводов: магистральный, межпромысловый нефтепровод, газопровод системы внешнего
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2021 14:00 GMT +331.05.2021 14:0031.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105652Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ по внутритрубной диагностике трубопроводов: магистральный, межпромысловый нефтепровод, газопровод системы внешнегоТюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Проведение работ по внутритрубной диагностике трубопроводов: магистральный, межпромысловый нефтепровод, газопровод системы внешнего
Официальный сайт, на котором размещена документация
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