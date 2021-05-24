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    Главная / Торги / Поставка лотков BetoMax

    Поставка лотков BetoMax

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 14:5824.05.2021 14:58Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105657Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лотков BetoMax МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105657

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка лотков BetoMax

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    11.05.2021 16:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_лотки_BetoMax_ЭТП.pdf

    Договор_поставки__МРТС_покупатель__шаблон_по_исполнению_госконтракта_с_Р....docx

    Приложение_8_Типовая_документация_ТМЦ.docx

    ТЗ.pdf

    Запрос_Форма_2_ТКП__BetoMax.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОПТИМА ФИНАНС
    Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Почтовый адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Контактный телефон

    +7 499 754-20-21 доб. 130

    Факс

    +7 499 754-20-21

    Адрес электронной почты

    Yushkov_A@mrts.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юшков Андрей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка лотков BetoMax

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2021 14:58 GMT +324.05.2021 14:5824.05.2021 14:58Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105657Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лотков BetoMax Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2021 11:0031.05.2021 11:0031.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105657Подведение итогов не позднее Поставка лотков BetoMax Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.202131.05.2021 11:0031.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105657Подведение итогов не позднее Поставка лотков BetoMax Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лотков BetoMax

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Количество поставляемого товара указано в Техническом задании. Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Вороновой Валерии Юрьевне, тел.: 8(499)754-20-21 (доб.132) , e-mail: voronova_v@mrts.ru

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. АрхангельскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Преимуществом будет являться оплата в течение 60 календарных дней после поставки ТМЦ на склад Заказчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОПТИМА ФИНАНС
    Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Классификатор ОКПД2

    23.69.1

    Изделия из гипса, бетона или цемента прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/970424/name/60dc51e37e6be9.16181350

    30.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-20.29.43-Б-К10 бетонный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-20.29.33-Б-У10 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-20.29.33-Б-У11 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-20.29.33-Б-У09 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-20.29.33-Б-У08 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-20.29.33-Б-У07 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-20.29.33-Б-У06 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-20.29.33-Б-У05 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-20.29.33-Б-У04 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-20.29.33-Б-У03 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-20.29.33-Б-У02 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-20.29.33-Б-У01 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-20.29.43-Б-У20 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-20.29.43-Б-У19 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-20.29.43-Б-У18 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-20.29.43-Б-У17 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-20.29.43-Б-У16 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-20.29.43-Б-У15 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-20.29.43-Б-У14 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-20.29.43-Б-У13 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-20.29.43-Б-У12 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-20.29.43-Б-У11 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-20.29.43-Б-У10 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-20.29.43-Б-У09 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-20.29.43-Б-У08 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-20.29.43-Б-У07 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-20.29.43-Б-У06 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-20.29.43-Б-У05 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-20.29.43-Б-У04 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Заглушка ЗЛВ-20.29.28-Б-ОС стальная обыкновенная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Решетка водоприемная Max РВ-20.27.50-ВЧ щелевая чугунная E600"

    Кол-во: 64

    "Позиция 32"

    "Болт М12х40 ГОСТ 7805-70"

    Кол-во: 256

    "Позиция 33"

    "Гайка М12 DIN 557 квадрат"

    Кол-во: 256

    "Позиция 34"

    "Герметик Standartpark"

    Кол-во: 1127

    "Позиция 35"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-11.19.18-Б бетонный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 36"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-11.19.23-Б-У21 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-11.19.23-Б-У20 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-11.19.23-Б-У19 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-11.19.23-Б-У18 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-11.19.23-Б-У17 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-11.19.23-Б-У16 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-11.19.23-Б-У15 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-11.19.23-Б-У14 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-11.19.23-Б-У13 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-11.19.23-Б-У12 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-11.19.23-Б-У11 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Заглушка ЗЛВ-11.19.13-Б-ОС 13 стальная оцинкова"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Решетка водоприемная Max РВ-11.17.50-ВЧ 14 щелевая чугунная E600"

    Кол-во: 34

    "Позиция 49"

    "Болт М12х35 ГОСТ 7805-70"

    Кол-во: 68

    "Позиция 50"

    "Гайка М12 DIN 557 квадрат"

    Кол-во: 68

    "Позиция 51"

    "Герметик Standartpark"

    Кол-во: 250

    "Позиция 52"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-11.19.18--Б"

    Кол-во: 7

    "Позиция 53"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-11.19.23-Б"

    Кол-во: 7

    "Позиция 54"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-11.19.23-Б-У21 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-11.19.23-Б-У20 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-11.19.23-Б-У19 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-11.19.23-Б-У18 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-11.19.23-Б-У17 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-11.19.23-Б-У16 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-11.19.23-Б-У15 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-11.19.23-Б-У14 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-11.19.23-Б-У13 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-11.19.23-Б-У12 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-11.19.23-Б-У11 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-11.19.23-Б-У10 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-11.19.23-Б-У09 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-11.19.23-Б-У08 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-11.19.23-Б-У07 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-11.19.23-Б-У06 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-11.19.23-Б-У05 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-11.19.23-Б-У04 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-11.19.23-Б-У03 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-11.19.23-Б-У02 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-11.19.23-Б-У01 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Заглушка ЗЛВ-11.19.13-Б-ОС стальная оцинкованная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-20.29.33-Б-У08 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-20.29.33-Б-У07 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-20.29.33-Б-У06 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-20.29.33-Б-У05 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-20.29.33-Б-У04 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-20.29.33-Б-У03 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-20.29.33-Б-У02 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-20.29.33-Б-У01 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-20.29.43-Б-У20 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-20.29.43-Б-У19 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-20.29.43-Б-У18 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-20.29.43-Б-У17 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-20.29.43-Б-У16 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-20.29.43-Б-У15 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-20.29.43-Б-У14 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-20.29.43-Б-У13 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-20.29.43-Б-У12 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-20.29.43-Б-У11 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-20.29.43-Б-У10 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-20.29.43-Б-У09 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-20.29.43-Б-У08 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-20.29.43-Б-У07 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-20.29.43-Б-У06 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-20.29.43-Б-У05 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-20.29.43-Б-У04 бетонный с уклоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Лоток BetoMax Max ЛВ-30.38.61-Б-К36 бетонный"

    Кол-во: 27

    "Позиция 102"

    "Решетка водоприемная Max РВ-11.17.50-ВЧ щелевая чугунная E600"

    Кол-во: 70

    "Позиция 103"

    "Решетка водоприемная Max РВ-20.27.50-ВЧ щелевая чугунная E600"

    Кол-во: 50

    "Позиция 104"

    "Решетка водоприемная Max РВ-30.37.50-ВЧ щелевая чугунная E600"

    Кол-во: 54

    "Позиция 105"

    "Болт М12х35 ГОСТ 7805-70"

    Кол-во: 140

    "Позиция 106"

    "Болт М12х40 ГОСТ 7805-70"

    Кол-во: 416

    "Позиция 107"

    "Гайка М12 DIN 557 квадрат"

    Кол-во: 556

    "Позиция 108"

    "Герметик Standartpark"

    Кол-во: 3085

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