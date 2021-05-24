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Номер извещения
ГП105657
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка лотков BetoMax
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
11.05.2021 16:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3
Почтовый адрес
117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3
Контактный телефон
+7 499 754-20-21 доб. 130
Факс
+7 499 754-20-21
Адрес электронной почты
Yushkov_A@mrts.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юшков Андрей Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка лотков BetoMax
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2021 14:58 GMT +324.05.2021 14:5824.05.2021 14:58Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105657Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лотков BetoMax Москва
Подведение итогов не позднее
31.05.2021 11:0031.05.2021 11:0031.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105657Подведение итогов не позднее Поставка лотков BetoMax Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лотков BetoMax
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Количество поставляемого товара указано в Техническом задании. Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Вороновой Валерии Юрьевне, тел.: 8(499)754-20-21 (доб.132) , e-mail: voronova_v@mrts.ru
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. АрхангельскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОПТИМА ФИНАНС
Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС
Адрес местонахождения
117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3
23.69.1
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