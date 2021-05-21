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    Главная / Торги / Услуга по техническому обслуживанию, текущему, капитальному ремонту и шиномонтажу автомобилей

    Услуга по техническому обслуживанию, текущему, капитальному ремонту и шиномонтажу автомобилей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 10:5921.05.2021 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110266600Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по техническому обслуживанию, текущему, капитальному ремонту и шиномонтажу автомобилей СаратовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110266600

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуга по техническому обслуживанию, текущему, капитальному ремонту и шиномонтажу автомобилей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    11.05.2021 15:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация__21_ОМИ_2021.docx

    Прил_1_Проект_договора.doc

    Прил_2_Техническое_задание.rar

    Прил_3_Методика_оценки_заявок_21_ОМИ_2021.DOCX

    Извещение__21_ОМИ_2021.doc

    ИТОГОВЫЙ_ПРОТОКОЛ___21_ОМИ_2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САРАТОВ
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Саратов

    Юридический адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, им. Горького А.М., 41

    Почтовый адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, им. Горького А.М., 41

    Контактный телефон

    +7 8452 57-06-14

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    f0640713@sargc.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Родионова Наталия Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуга по техническому обслуживанию, текущему, капитальному ремонту и шиномонтажу автомобилей

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.05.202125.05.2021 15:0025.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110266600Подведение итогов не позднее Услуга по техническому обслуживанию, текущему, капитальному ремонту и шиномонтажу автомобилей Саратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуга по техническому обслуживанию, текущему, капитальному ремонту и шиномонтажу автомобилей

    Начальная цена

    4 572 951,08

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром межрегионгаз Саратов
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Саратов

    Адрес местонахождения

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, им. Горького А.М., 41

    Классификатор ОКПД2

    45.20.21.223

    Услуги шиномонтажные

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/936402/name/60acf35dc81226.51718637

    25.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание, ремонт автотранспортных средств, шиномонтаж"

    Кол-во: 1.00000

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    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
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