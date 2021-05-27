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Номер извещения
32110267358
Уникальный номер закупки
370
Наименование закупки
оказание услуг по оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества, являющегося собственностью Заказчика, в отношении которого предполагается совершить сделку.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.05.2021 18:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127273, Г МОСКВА, АЛЛЕЯ БЕРЁЗОВАЯ, 10,
Почтовый адрес
127273, Г МОСКВА, АЛЛЕЯ БЕРЁЗОВАЯ, 10
Контактный телефон
+7 499 231-44-02
Факс
+7 499 202-81-60
Адрес электронной почты
zakupkimit@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ганич Евгения Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества, являющегося собственностью Заказчика, в отношении которого предполагается совершить сделку
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.05.2021 08:00 GMT +327.05.2021 08:0027.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110267358Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества, являющегося собственностью Заказчика, в отношении которого предполагается совершить сделкуМосква
Дата и время вскрытия заявок
27.05.2021 08:0027.05.2021 08:0027.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110267358Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества, являющегося собственностью Заказчика, в отношении которого предполагается совершить сделкуМосква
Подведение итогов не позднее
02.06.2021 12:0002.06.2021 12:0002.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110267358Подведение итогов не позднее Оказание услуг по оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества, являющегося собственностью Заказчика, в отношении которого предполагается совершить сделкуМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.06.202102.06.2021 12:0002.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110267358Подведение итогов не позднее Оказание услуг по оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества, являющегося собственностью Заказчика, в отношении которого предполагается совершить сделкуМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества, являющегося собственностью Заказчика, в отношении которого предполагается совершить сделку
Начальная цена
562 815,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями к продукции/работам/услугам и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями к продукции/работам/услугам и проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ МИТ
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ МИТ
Адрес местонахождения
127273, Г МОСКВА, АЛЛЕЯ БЕРЁЗОВАЯ, 10,
127273, Г МОСКВА, АЛЛЕЯ БЕРЁЗОВАЯ, 10
68.31.16.120
68.31.52
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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