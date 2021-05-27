Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / оказание услуг по оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества, являющегося собственностью Заказчика, в отношении которого предполагается совершить сделку.

    оказание услуг по оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества, являющегося собственностью Заказчика, в отношении которого предполагается совершить сделку.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.05.2021 08:0027.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110267358Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества, являющегося собственностью Заказчика, в отношении которого предполагается совершить сделкуМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110267358

    Уникальный номер закупки

    370

    Номер закупки

    370

    Наименование закупки

    оказание услуг по оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества, являющегося собственностью Заказчика, в отношении которого предполагается совершить сделку.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    11.05.2021 18:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    37_2_Протокол_оценки_и_сопоставления_заявок.docx

    Извещение_о_проведении_закупки.docx

    Проект_договора.docx

    Техническое_задание.docx

    Техническое_задание_ред.2.docx

    Извещение_о_проведении_закупки_ред._2.docx

    Документация_о_закупке_12.docx

    Документация_о_закупке_ред.2.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРПОРАЦИЯ МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕПЛОТЕХНИКИ
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ МИТ

    Юридический адрес

    127273, Г МОСКВА, АЛЛЕЯ БЕРЁЗОВАЯ, 10,

    Почтовый адрес

    127273, Г МОСКВА, АЛЛЕЯ БЕРЁЗОВАЯ, 10

    Контактный телефон

    +7 499 231-44-02

    Факс

    +7 499 202-81-60

    Адрес электронной почты

    zakupkimit@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ганич Евгения Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества, являющегося собственностью Заказчика, в отношении которого предполагается совершить сделку

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.05.2021 08:00 GMT +327.05.2021 08:0027.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110267358Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества, являющегося собственностью Заказчика, в отношении которого предполагается совершить сделкуМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    27.05.2021 08:0027.05.2021 08:0027.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110267358Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества, являющегося собственностью Заказчика, в отношении которого предполагается совершить сделкуМосква

    Подведение итогов не позднее

    02.06.2021 12:0002.06.2021 12:0002.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110267358Подведение итогов не позднее Оказание услуг по оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества, являющегося собственностью Заказчика, в отношении которого предполагается совершить сделкуМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.06.202102.06.2021 12:0002.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110267358Подведение итогов не позднее Оказание услуг по оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества, являющегося собственностью Заказчика, в отношении которого предполагается совершить сделкуМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества, являющегося собственностью Заказчика, в отношении которого предполагается совершить сделку

    Начальная цена

    562 815,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями к продукции/работам/услугам и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями к продукции/работам/услугам и проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями к продукции/работам/услугам и проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ МИТ
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ МИТ

    Адрес местонахождения

    127273, Г МОСКВА, АЛЛЕЯ БЕРЁЗОВАЯ, 10,

    127273, Г МОСКВА, АЛЛЕЯ БЕРЁЗОВАЯ, 10

    Классификатор ОКПД2

    68.31.16.120

    Услуги посреднические при оценке нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    68.31.52

    Предоставление посреднических услуг при оценке нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/946396/name/60b8aeb90a85e3.15462710

    03.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Предоставление посреднических услуг при оценке нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014443
    Закупка КНС и комплектующих
    Закупка КНС и комплектующих
    594603
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 16:20(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП013927
    Закупка оптич.кабеля и комплектующих(металлорукова, хомуты ит.д.)
    Закупка оптич.кабеля и комплектующих(металлорукова, хомуты ит.д.)
    592077
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014051
    Закупка общестроительных материалов (инструменты, электроды, розетки, кабель)
    Закупка общестроительных материалов (инструменты, электроды, розетки, кабель)
    592607
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 16:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП012747
    Закупка общестроительной продукции (крепеж, лента армирующая и прочее)
    Закупка общестроительной продукции (крепеж, лента армирующая и прочее)
    586993
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 16:45(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ
    Запрос предложений № ГП237469
    Реализация агрегата насосного 2ЭЦВ 6-10-110, г. Гурьевск, Кемеровская область
    Реализация агрегата насосного 2ЭЦВ 6-10-110, г. Гурьевск, Кемеровская область
    594601
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    20.02.2022 23:00(GMT+03:00)
    40 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область - Кузбасс
    Начало приема заявок:
    31.01.2022 г., 21:37
    Дата аукциона:
    Филиал Астрахань бурение ООО Газпром бурение
    Запрос предложений_неделимый № ГП237468
    05У-ТО/2022/АБ Оказание услуг по ремонту и инспекции бурильного инструмента для нужд филиала "Астрахань бурение" ООО "Газпром бурение"
    05У-ТО/2022/АБ Оказание услуг по ремонту и инспекции бурильного инструмента для нужд филиала...
    594599
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений_неделимый
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ
    Запрос предложений № ГП237467
    проведение обследования, оценки технического состояния конструкций по объекту: Капитальный ремонт вдольтрассовой ВЛ-10кВ на участке от МШК V0737 до УПП СОД на 756 км НПС (Комсомольская)»
    проведение обследования, оценки технического состояния конструкций по объекту: Капитальный...
    594600
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    3 900 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014441
    Закупка кабельной продукции
    Закупка кабельной продукции
    594597
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить