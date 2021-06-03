Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов сети газораспределения: «Техническое перевооружение опасного производственного объекта (сеть газоснабжения Неклиновского района рег. № А29-01863-0154 от 25.05.2016), расположенного по адресу: Ростовская область, Неклиновский р-н, АГРС с. Троицкое (инв. № 00-006335). Замена задвижек в подземном исполнении на шаровые краны в надземном исполнении с ликвидацией газовых колодцев (3 шт.)» для нужд ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110266531 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов сети газораспределения: «Техническое перевооружение опасного производственного объекта (сеть газоснабжения Неклиновского района рег. № А29-01863-0154 от 25.05.2016), расположенного по адресу: Ростовская область, Неклиновский р-н, АГРС с. Троицкое (инв. № 00-006335). Замена задвижек в подземном исполнении на шаровые краны в надземном исполнении с ликвидацией газовых колодцев (3 шт.)» для нужд ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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