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    Главная / Торги / Оказание услуг на автотранспортировку опасных грузов

    Оказание услуг на автотранспортировку опасных грузов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2021 12:0026.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105647Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг на автотранспортировку опасных грузовКоролевПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105647

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг на автотранспортировку опасных грузов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    11.05.2021 15:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_19_2021__4_.pdf

    Протокол_19_2021__4_.pdf

    Извещение_о_внесении_изменений.pdf

    Извещение.pdf

    Форма_1_2.docx

    Документация.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ КОРПОРАЦИИ "ЭНЕРГИЯ" ИМЕНИ С.П. КОРОЛЕВА"
    Все закупки и тендеры ЗАО "ЗЭМ" РКК "ЭНЕРГИЯ"

    Юридический адрес

    141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Ленина, 4а

    Почтовый адрес

    141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Ленина, 4а

    Контактный телефон

    +7 495 513-73-28

    Факс

    Адрес электронной почты

    igor.dendyaev3@rsce.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дендяев Игорь Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Королев

    Закупки и тендеры Московская область

    Закупки и тендеры Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг на автотранспортировку опасных грузов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2021 12:00 GMT +326.05.2021 12:0026.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105647Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг на автотранспортировку опасных грузовКоролев

    Дата и время вскрытия заявок

    26.05.2021 12:0026.05.2021 12:0026.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105647Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг на автотранспортировку опасных грузовКоролев

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.07.202126.07.2021 12:0026.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105647Подведение итогов не позднее Оказание услуг на автотранспортировку опасных грузовКоролев

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг на автотранспортировку опасных грузов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО "ЗЭМ" РКК "ЭНЕРГИЯ"
    Все закупки и тендеры ЗАО "ЗЭМ" РКК "ЭНЕРГИЯ"

    Адрес местонахождения

    141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Ленина, 4а

    Классификатор ОКПД2

    49.41.1

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

    Классификатор ОКВЭД2

    49.41

    Деятельность автомобильного грузового транспорта

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/947152/name/60b9c07bdbe449.34776447

    04.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/947687/name/60b9f259386268.99304748

    04.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг на автотранспортировку опасных грузов"

    Кол-во: 1

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