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Номер извещения
ГП105648
Уникальный номер закупки
62 от 11.05.2021
Наименование закупки
Кольцо уплотнительное ЦКБ Р99599-200.02/51-1481 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 15 шт. Прокладка ЦКБ Р99599-200.11/51-1752 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 25 шт. Кольцо 024-028-25 ГОСТ 9833/51-1481 Рад ТУ 38 101325-2008 – 45 шт. Кольцо 034-038-25 ГОСТ -9833/51-1481 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 45 шт.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.05.2021 15:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
195027, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ШАУМЯНА, ДОМ 4, КОРПУС 1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 34Н
Почтовый адрес
195027, Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, д.4, корп.1, лит.А
Контактный телефон
+7 812 611-10-00 доб. 164
Факс
+7 812 458-72-22
Адрес электронной почты
M.Paramonova@ckba.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дерий Дарья Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Кольцо уплотнительное ЦКБ Р99599-200.02/51-1481 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 15 шт. Прокладка ЦКБ Р99599-200.11/51-1752 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 25 шт. Кольцо 024-028-25 ГОСТ 9833/51-1481 Рад ТУ 38 101325-2008 – 45 шт. Кольцо 034-038-25 ГОСТ -9833/51-1481 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 45 шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.05.2021 10:00 GMT +320.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105648Дата и время окончания срока приема заявок Кольцо уплотнительное ЦКБ Р99599-200.02/51-1481 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 15 шт. Прокладка ЦКБ Р99599-200.11/51-1752 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 25 шт. Кольцо 024-028-25 ГОСТ 9833/51-1481 Рад ТУ 38 101325-2008 – 45 шт. Кольцо 034-038-25 ГОСТ -9833/51-1481 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 45 шт. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
20.05.2021 10:0020.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105648Дата и время вскрытия заявок Кольцо уплотнительное ЦКБ Р99599-200.02/51-1481 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 15 шт. Прокладка ЦКБ Р99599-200.11/51-1752 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 25 шт. Кольцо 024-028-25 ГОСТ 9833/51-1481 Рад ТУ 38 101325-2008 – 45 шт. Кольцо 034-038-25 ГОСТ -9833/51-1481 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 45 шт. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
28.05.2021 10:0028.05.2021 10:0028.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105648Подведение итогов не позднее Кольцо уплотнительное ЦКБ Р99599-200.02/51-1481 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 15 шт. Прокладка ЦКБ Р99599-200.11/51-1752 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 25 шт. Кольцо 024-028-25 ГОСТ 9833/51-1481 Рад ТУ 38 101325-2008 – 45 шт. Кольцо 034-038-25 ГОСТ -9833/51-1481 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 45 шт. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.05.202128.05.2021 10:0028.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105648Подведение итогов не позднее Кольцо уплотнительное ЦКБ Р99599-200.02/51-1481 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 15 шт. Прокладка ЦКБ Р99599-200.11/51-1752 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 25 шт. Кольцо 024-028-25 ГОСТ 9833/51-1481 Рад ТУ 38 101325-2008 – 45 шт. Кольцо 034-038-25 ГОСТ -9833/51-1481 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 45 шт. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кольцо уплотнительное ЦКБ Р99599-200.02/51-1481 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 15 шт. Прокладка ЦКБ Р99599-200.11/51-1752 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 25 шт. Кольцо 024-028-25 ГОСТ 9833/51-1481 Рад ТУ 38 101325-2008 – 45 шт. Кольцо 034-038-25 ГОСТ -9833/51-1481 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 45 шт.
Начальная цена
230 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Кольцо уплотнительное ЦКБ Р99599-200.02/51-1481 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 15 шт. Прокладка ЦКБ Р99599-200.11/51-1752 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 25 шт. Кольцо 024-028-25 ГОСТ 9833/51-1481 Рад ТУ 38 101325-2008 – 45 шт. Кольцо 034-038-25 ГОСТ -9833/51-1481 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 45 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196650, Россия, СПб, Колпино, проспект Ленина, дом 1, «Ижорский завод», цех № 66.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПФ ЦКБА
Все закупки и тендеры АО НПФ ЦКБА
Адрес местонахождения
195027, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ШАУМЯНА, ДОМ 4, КОРПУС 1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 34Н
195027, Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, д.4, корп.1, лит.А
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C
Документация лота
Кол-во: 15
Кол-во: 25
Кол-во: 45
Кол-во: 45
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