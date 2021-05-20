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    Главная / Торги / Кольцо уплотнительное ЦКБ Р99599-200.02/51-1481 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 15 шт. Прокладка ЦКБ Р99599-200.11/51-1752 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 25 шт. Кольцо 024-028-25 ГОСТ 9833/51-1481 Рад ТУ 38 101325-2008 – 45 шт. Кольцо 034-038-25 ГОСТ -9833/51-1481 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 45 шт.

    Кольцо уплотнительное ЦКБ Р99599-200.02/51-1481 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 15 шт. Прокладка ЦКБ Р99599-200.11/51-1752 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 25 шт. Кольцо 024-028-25 ГОСТ 9833/51-1481 Рад ТУ 38 101325-2008 – 45 шт. Кольцо 034-038-25 ГОСТ -9833/51-1481 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 45 шт.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105648Дата и время окончания срока приема заявок Кольцо уплотнительное ЦКБ Р99599-200.02/51-1481 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 15 шт. Прокладка ЦКБ Р99599-200.11/51-1752 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 25 шт. Кольцо 024-028-25 ГОСТ 9833/51-1481 Рад ТУ 38 101325-2008 – 45 шт. Кольцо 034-038-25 ГОСТ -9833/51-1481 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 45 шт. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105648

    Уникальный номер закупки

    62 от 11.05.2021

    Номер закупки

    62 от 11.05.2021

    Наименование закупки

    Кольцо уплотнительное ЦКБ Р99599-200.02/51-1481 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 15 шт. Прокладка ЦКБ Р99599-200.11/51-1752 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 25 шт. Кольцо 024-028-25 ГОСТ 9833/51-1481 Рад ТУ 38 101325-2008 – 45 шт. Кольцо 034-038-25 ГОСТ -9833/51-1481 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 45 шт.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    11.05.2021 15:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЦКБ_Р99599_200.11.pdf

    ЦКБ_Р99599_200.02.pdf

    Техническое_задание.pdf

    заявка_на_закупку.pdf

    Требования_и_критерии.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО АРМАТУРОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры АО НПФ ЦКБА

    Юридический адрес

    195027, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ШАУМЯНА, ДОМ 4, КОРПУС 1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 34Н

    Почтовый адрес

    195027, Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, д.4, корп.1, лит.А

    Контактный телефон

    +7 812 611-10-00 доб. 164

    Факс

    +7 812 458-72-22

    Адрес электронной почты

    M.Paramonova@ckba.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дерий Дарья Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Кольцо уплотнительное ЦКБ Р99599-200.02/51-1481 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 15 шт. Прокладка ЦКБ Р99599-200.11/51-1752 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 25 шт. Кольцо 024-028-25 ГОСТ 9833/51-1481 Рад ТУ 38 101325-2008 – 45 шт. Кольцо 034-038-25 ГОСТ -9833/51-1481 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 45 шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.05.2021 10:00 GMT +320.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105648Дата и время окончания срока приема заявок Кольцо уплотнительное ЦКБ Р99599-200.02/51-1481 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 15 шт. Прокладка ЦКБ Р99599-200.11/51-1752 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 25 шт. Кольцо 024-028-25 ГОСТ 9833/51-1481 Рад ТУ 38 101325-2008 – 45 шт. Кольцо 034-038-25 ГОСТ -9833/51-1481 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 45 шт. Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    20.05.2021 10:0020.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105648Дата и время вскрытия заявок Кольцо уплотнительное ЦКБ Р99599-200.02/51-1481 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 15 шт. Прокладка ЦКБ Р99599-200.11/51-1752 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 25 шт. Кольцо 024-028-25 ГОСТ 9833/51-1481 Рад ТУ 38 101325-2008 – 45 шт. Кольцо 034-038-25 ГОСТ -9833/51-1481 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 45 шт. Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    28.05.2021 10:0028.05.2021 10:0028.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105648Подведение итогов не позднее Кольцо уплотнительное ЦКБ Р99599-200.02/51-1481 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 15 шт. Прокладка ЦКБ Р99599-200.11/51-1752 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 25 шт. Кольцо 024-028-25 ГОСТ 9833/51-1481 Рад ТУ 38 101325-2008 – 45 шт. Кольцо 034-038-25 ГОСТ -9833/51-1481 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 45 шт. Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.05.202128.05.2021 10:0028.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105648Подведение итогов не позднее Кольцо уплотнительное ЦКБ Р99599-200.02/51-1481 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 15 шт. Прокладка ЦКБ Р99599-200.11/51-1752 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 25 шт. Кольцо 024-028-25 ГОСТ 9833/51-1481 Рад ТУ 38 101325-2008 – 45 шт. Кольцо 034-038-25 ГОСТ -9833/51-1481 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 45 шт. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кольцо уплотнительное ЦКБ Р99599-200.02/51-1481 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 15 шт. Прокладка ЦКБ Р99599-200.11/51-1752 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 25 шт. Кольцо 024-028-25 ГОСТ 9833/51-1481 Рад ТУ 38 101325-2008 – 45 шт. Кольцо 034-038-25 ГОСТ -9833/51-1481 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 45 шт.

    Начальная цена

    230 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Кольцо уплотнительное ЦКБ Р99599-200.02/51-1481 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 15 шт. Прокладка ЦКБ Р99599-200.11/51-1752 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 25 шт. Кольцо 024-028-25 ГОСТ 9833/51-1481 Рад ТУ 38 101325-2008 – 45 шт. Кольцо 034-038-25 ГОСТ -9833/51-1481 Рад ТУ 38 1051325-2008 – 45 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196650, Россия, СПб, Колпино, проспект Ленина, дом 1, «Ижорский завод», цех № 66.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30% - авансовый платеж после подписания Договора и выставления счета на оплату 50% - после получения уведомления о готовности 20% - окончательный расчет после прохождения ВК и подписания ТОРГ-12
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПФ ЦКБА
    Все закупки и тендеры АО НПФ ЦКБА

    Адрес местонахождения

    195027, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ШАУМЯНА, ДОМ 4, КОРПУС 1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 34Н

    195027, Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, д.4, корп.1, лит.А

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    C

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    02.06.2021

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кольцо уплотнительное ЦКБ Р99599-200.02/51-1481 Рад ТУ 38 1051325-2008"

    Кол-во: 15

    "Позиция 2"

    "Прокладка ЦКБ Р99599-200.11/51-1752 Рад ТУ 38 1051325-2008"

    Кол-во: 25

    "Позиция 3"

    "Кольцо 024-028-25 ГОСТ 9833/51-1481 Рад ТУ 38 101325-2008 "

    Кол-во: 45

    "Позиция 4"

    "Кольцо 034-038-25 ГОСТ -9833/51-1481 Рад ТУ 38 1051325-2008 "

    Кол-во: 45

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