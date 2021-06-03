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    Главная / Торги / Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов сети газораспределения: «Распределительные газопроводы х. Холодный Плес Красносулинского района Ростовской области» для нужд ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

    Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов сети газораспределения: «Распределительные газопроводы х. Холодный Плес Красносулинского района Ростовской области» для нужд ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.06.2021 11:5903.06.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110266469Дата и время окончания срока приема заявок Работа проектно-изыскательская по строительству объектов сети газораспределения: Распределительные газопроводы х.Холодный Плес Красносулинского района Ростовской области Ростов-На-ДонуПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110266469

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов сети газораспределения: «Распределительные газопроводы х. Холодный Плес Красносулинского района Ростовской области» для нужд ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    11.05.2021 15:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_КО_ПИР_от_28.05.21.docx

    Извещение_о_внесении_изменений_в_ОКО.pdf

    Сметная_документация.rar

    Извещение_о_внесении_в_ОКО__2_от_21.05.21.pdf

    Извещение_о_внесении_изменений_в_ОКО_от_24.05.2021.pdf

    Извещение_от_28.05.21.docx

    Извещение_о_внесении_изменений_в_ОКО_от_28.05.2021.pdf

    32110266469_Изменение_6_28.05.2021

    Извещение_о_внесении_изменений_в_ТЗ_от_14.05.2021.pdf

    Шаблон_договора_ПД_ПИР_и_ИРД_типов._160119.DOCX

    Приложение_к_техническому_заданию.rar

    Извещение_о_внесении_изменений_в_ОКО__от_21.05.21.pdf

    Техническое_задание_ПИР_без_приложения_от_21.05.21.docx

    Итоговый_протокол_135.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ

    Юридический адрес

    344022, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КИРОВСКИЙ, 40, А,

    Почтовый адрес

    344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А

    Контактный телефон

    +7 863 203-61-61

    Факс

    +7 863 265-03-60

    Адрес электронной почты

    zakupki@rostovoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дурнев Сергей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Ростов-На-Дону

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

    Ключевые слова:

    газопроводы

    Список лотов

    Лот 1

    Работа проектно-изыскательская по строительству объектов сети газораспределения: Распределительные газопроводы х.Холодный Плес Красносулинского района Ростовской области

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.06.202107.06.2021 15:0007.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110266469Подведение итогов не позднее Работа проектно-изыскательская по строительству объектов сети газораспределения: Распределительные газопроводы х.Холодный Плес Красносулинского района Ростовской области Ростов-На-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работа проектно-изыскательская по строительству объектов сети газораспределения: Распределительные газопроводы х.Холодный Плес Красносулинского района Ростовской области

    Начальная цена

    20 538 197,21

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ

    Адрес местонахождения

    344022, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КИРОВСКИЙ, 40, А,

    344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А

    Классификатор ОКПД2

    71.12.1

    Услуги инженерно-технического характера

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/949238/name/60be053ce1d2b6.01258519

    07.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во: 1.00000

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