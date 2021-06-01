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    Главная / Торги / Поставка средств индивидуальной защиты (СИЗ)

    Поставка средств индивидуальной защиты (СИЗ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.06.2021 08:0001.06.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105642Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств индивидуальной защиты (СИЗ)НоябрьскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП105642

    Уникальный номер закупки

    100000435726

    Номер закупки

    100000435726

    Наименование закупки

    Поставка средств индивидуальной защиты (СИЗ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    11.05.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-АВТОМАТИЗАЦИЯ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-АВТОМАТИЗАЦИЯ

    Юридический адрес

    629809, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Промузел Пелей, Панель XVI, Промзона

    Почтовый адрес

    629809, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Промузел Пелей, Панель XVI, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-28-07

    Адрес электронной почты

    UZ_GPNA@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зарубина Людмила Николаевна

    Место рассмотрения заявок

    Ноябрьск

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Закупки и тендеры Нефть сырая и газ природный

    Ключевые слова:

    нефть

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка средств индивидуальной защиты (СИЗ)

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.06.2021 08:00 GMT +301.06.2021 08:0001.06.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105642Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств индивидуальной защиты (СИЗ)Ноябрьск

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Поставка средств индивидуальной защиты (СИЗ)

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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