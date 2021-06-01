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Номер извещения
ГП105642
Уникальный номер закупки
100000435726
Наименование закупки
Поставка средств индивидуальной защиты (СИЗ)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
11.05.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629809, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Промузел Пелей, Панель XVI, Промзона
Почтовый адрес
629809, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Промузел Пелей, Панель XVI, Промзона
Контактный телефон
+7 3496 37-28-07
Адрес электронной почты
UZ_GPNA@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зарубина Людмила Николаевна
Место рассмотрения заявок
Ноябрьск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка средств индивидуальной защиты (СИЗ)
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2021 08:00 GMT +301.06.2021 08:0001.06.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105642Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств индивидуальной защиты (СИЗ)Ноябрьск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Поставка средств индивидуальной защиты (СИЗ)
Официальный сайт, на котором размещена документация
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