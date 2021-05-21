Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов сети газораспределения: «Распределительные газопроводы в х. Ореховка Миллеровского района Ростовской области» для нужд ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

    Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов сети газораспределения: «Распределительные газопроводы в х. Ореховка Миллеровского района Ростовской области» для нужд ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 11:5921.05.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110266449Дата и время окончания срока приема заявок Работа проектно-изыскательская по строительству объектов сети газораспределения: Распределительные газопроводы в х.Ореховка Миллеровского района Ростовской области Ростов-На-ДонуПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110266449

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов сети газораспределения: «Распределительные газопроводы в х. Ореховка Миллеровского района Ростовской области» для нужд ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    11.05.2021 15:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_внесении_изменений_в_ТЗ_от_14.05.2021.pdf

    Техническое_задание_ПИР_без_приложения_от_14.05.2021.docx

    Извещение_от_12.05.21.docx

    Извещение_о_внесении_изменений_в_ОКО.pdf

    Шаблон_договора_ПД_ПИР_и_ИРД_типов._160119.DOCX

    Документация_КО_ПИР__от_12.05.21.docx

    Сметная_документация.rar

    Приложение_к_техническому_заданию.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ

    Юридический адрес

    344022, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КИРОВСКИЙ, 40, А,

    Почтовый адрес

    344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А

    Контактный телефон

    +7 863 203-61-61

    Факс

    +7 863 265-03-60

    Адрес электронной почты

    zakupki@rostovoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дурнев Сергей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Ростов-На-Дону

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Работа проектно-изыскательская по строительству объектов сети газораспределения: Распределительные газопроводы в х.Ореховка Миллеровского района Ростовской области

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    27.05.202127.05.2021 15:0027.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110266449Подведение итогов не позднее Работа проектно-изыскательская по строительству объектов сети газораспределения: Распределительные газопроводы в х.Ореховка Миллеровского района Ростовской области Ростов-На-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работа проектно-изыскательская по строительству объектов сети газораспределения: Распределительные газопроводы в х.Ореховка Миллеровского района Ростовской области

    Начальная цена

    7 875 043,99

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ

    Адрес местонахождения

    344022, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КИРОВСКИЙ, 40, А,

    344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А

    Классификатор ОКПД2

    71.12.1

    Услуги инженерно-технического характера

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Севернефтегазпром
    Конкурентный отбор (Севернефтегазпром) № ГП237384
    Выполнение комплексной интерпретации газодинамических исследований сеноманских и туронских скважин ЮРНГМ
    Выполнение комплексной интерпретации газодинамических исследований сеноманских и туронских...
    594287
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор (Севернефтегазпром)
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    25 000 000
    Лоты:
    1
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211080498
    МИ №1186/МИ - Разработка проектной и рабочей документации, включая сметную, на выполнение работ по техническому перевооружению котельных в части замены котлов 104/78/2022/В для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»
    МИ №1186/МИ - Разработка проектной и рабочей документации, включая сметную, на выполнение...
    593514
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 752 274
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП237099
    Разработка документации по техническому перевооружению объектов
    Разработка документации по техническому перевооружению объектов
    593329
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Конкурентный отбор № 32211075388
    на право заключения договора на выполнение кадастровых работ (011-Р/2022)
    на право заключения договора на выполнение кадастровых работ (011-Р/2022)
    591968
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    86 880 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Белгородская область
    ГЭС Белгород
    Запрос предложений № ГП122526
    Выполнение работ проектно-изыскательских по техническому перевооружению газонаполнительной станции, расположенной по адресу: г. Белгород, ул. Разуменская, 1, в части изменения категории надежности электроснабжения систем противопожарной защиты ГНС на первую категорию
    Выполнение работ проектно-изыскательских по техническому перевооружению газонаполнительной...
    546925
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    12.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    500 000
    Лоты:
    1
    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Попозиционная № 32211073384
    КО-001-ПП-22 на право заключения договора на выполнение работ по проектированию, поставке и установке общедомовых приборов учета воды с системой удаленной передачи данных в многоквартирных жилых домах, для нужд ООО «Тюмень Водоканал»
    КО-001-ПП-22 на право заключения договора на выполнение работ по проектированию, поставке и...
    586872
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    6 538 857
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП225623
    Разработка проектно-сметной документации по объекту технического перевооружения: - «Система промысловых трубопроводов Восточно-Таркосалинского месторождения (нефтяной промысел)», регистрационный номер № А59-60004-0050; - «НП ЦУ: Высоконапорный водовод КНС-Куст скважин 8», инв. № Т00015038».
    Разработка проектно-сметной документации по объекту технического перевооружения: - «Система...
    591797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП225467
    Проведение внутрискважинных работ с применением гибкой насосно-компрессорной трубы (ГНКТ) с разработкой проектной документации, изготовлением, монтажом и оказанием инженерных услуг по сопровождению, при внедрении комплекса оборудования «Непрерывный гибкий лифт (НГЛ)» на газоконденсатную скважину.
    Проведение внутрискважинных работ с применением гибкой насосно-компрессорной трубы (ГНКТ) с...
    591326
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить