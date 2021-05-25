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    Главная / Торги / Выполнение работ по техническому обслуживанию компрессорного оборудования Atlas Copco GA 315 VSD-FF и GA-250FF для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Волгоград» в 2021г.

    Выполнение работ по техническому обслуживанию компрессорного оборудования Atlas Copco GA 315 VSD-FF и GA-250FF для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Волгоград» в 2021г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2021 16:0025.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105643Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию компрессорного оборудования Atlas Copco GA 315 VSD-FF и GA-250FF для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Волгоград» в 2021г.ВолгоградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105643

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по техническому обслуживанию компрессорного оборудования Atlas Copco GA 315 VSD-FF и GA-250FF для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Волгоград» в 2021г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    11.05.2021 15:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание.docx

    Извещение.docx

    Документация_запроса_предложений.docx

    Договор_подряда__по__результатам_тендера__02.2018.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ВОЛМА»»
    Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»

    Юридический адрес

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Почтовый адрес

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Контактный телефон

    +7 8442 60-50-18 доб. 4110

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@volma.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дегтярева Наталья Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Волгоград

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по техническому обслуживанию компрессорного оборудования Atlas Copco GA 315 VSD-FF и GA-250FF для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Волгоград» в 2021г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.05.2021 16:00 GMT +325.05.2021 16:0025.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105643Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию компрессорного оборудования Atlas Copco GA 315 VSD-FF и GA-250FF для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Волгоград» в 2021г.Волгоград

    Дата и время вскрытия заявок

    26.05.2021 11:0026.05.2021 11:0026.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105643Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию компрессорного оборудования Atlas Copco GA 315 VSD-FF и GA-250FF для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Волгоград» в 2021г.Волгоград

    Подведение итогов не позднее

    02.06.2021 11:0002.06.2021 11:0002.06.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105643Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию компрессорного оборудования Atlas Copco GA 315 VSD-FF и GA-250FF для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Волгоград» в 2021г.Волгоград

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.06.202102.06.2021 11:0002.06.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105643Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию компрессорного оборудования Atlas Copco GA 315 VSD-FF и GA-250FF для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Волгоград» в 2021г.Волгоград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по техническому обслуживанию компрессорного оборудования Atlas Copco GA 315 VSD-FF и GA-250FF для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Волгоград» в 2021г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Волгоград, ул. Крепильная, 128Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии технического задания
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Управляющая компания «ВОЛМА»»
    Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»

    Адрес местонахождения

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Классификатор ОКПД2

    28.13

    Насосы и компрессоры прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по техническому обслуживанию компрессорного оборудования Atlas Copco GA 315 VSD-FF и GA-250FF для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Волгоград» в 2021г."

    Кол-во: 1

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