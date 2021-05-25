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Номер извещения
ГП105643
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по техническому обслуживанию компрессорного оборудования Atlas Copco GA 315 VSD-FF и GA-250FF для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Волгоград» в 2021г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.05.2021 15:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
Почтовый адрес
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
Контактный телефон
+7 8442 60-50-18 доб. 4110
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@volma.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дегтярева Наталья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Волгоград
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Выполнение работ по техническому обслуживанию компрессорного оборудования Atlas Copco GA 315 VSD-FF и GA-250FF для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Волгоград» в 2021г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2021 16:00 GMT +325.05.2021 16:0025.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105643Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию компрессорного оборудования Atlas Copco GA 315 VSD-FF и GA-250FF для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Волгоград» в 2021г.Волгоград
Дата и время вскрытия заявок
26.05.2021 11:0026.05.2021 11:0026.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105643Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию компрессорного оборудования Atlas Copco GA 315 VSD-FF и GA-250FF для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Волгоград» в 2021г.Волгоград
Подведение итогов не позднее
02.06.2021 11:0002.06.2021 11:0002.06.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105643Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию компрессорного оборудования Atlas Copco GA 315 VSD-FF и GA-250FF для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Волгоград» в 2021г.Волгоград
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.06.202102.06.2021 11:0002.06.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105643Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию компрессорного оборудования Atlas Copco GA 315 VSD-FF и GA-250FF для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Волгоград» в 2021г.Волгоград
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по техническому обслуживанию компрессорного оборудования Atlas Copco GA 315 VSD-FF и GA-250FF для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Волгоград» в 2021г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Волгоград, ул. Крепильная, 128Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Управляющая компания «ВОЛМА»»
Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»
Адрес местонахождения
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
28.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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