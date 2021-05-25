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    Главная / Торги / Открытый одноэтапный конкурентный отбор организации на право заключения договора по организации спортивно-оздоровительного мероприятия для сотрудников ООО "ГПН-Логистика" в городе Оренбурге

    Открытый одноэтапный конкурентный отбор организации на право заключения договора по организации спортивно-оздоровительного мероприятия для сотрудников ООО "ГПН-Логистика" в городе Оренбурге

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2021 10:0025.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105638Дата и время окончания срока приема заявок Организация спортивно-оздоровительного мероприятия для сотрудников ООО "ГПН-Логистика" в городе ОренбургеМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП105638

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0057114-365-2021

    Наименование закупки

    Открытый одноэтапный конкурентный отбор организации на право заключения договора по организации спортивно-оздоровительного мероприятия для сотрудников ООО "ГПН-Логистика" в городе Оренбурге

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    11.05.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпромнефть-Логистика
    Все закупки и тендеры ГПН-Логистика

    Юридический адрес

    109429, Российская Федерация, Москва, 2-й квартал Капотни, д.10

    Почтовый адрес

    109429, Российская Федерация, Москва, 2-й квартал Капотни, д.20А

    Контактный телефон

    +7 495 777-31-71 доб. 4286

    Адрес электронной почты

    gpnl_asuz@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Глушич Алексей Евгеньевич

    Место рассмотрения заявок

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Организация спортивно-оздоровительного мероприятия для сотрудников ООО "ГПН-Логистика" в городе Оренбурге

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.05.2021 10:00 GMT +325.05.2021 10:0025.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105638Дата и время окончания срока приема заявок Организация спортивно-оздоровительного мероприятия для сотрудников ООО "ГПН-Логистика" в городе ОренбургеМосква

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Организация спортивно-оздоровительного мероприятия для сотрудников ООО "ГПН-Логистика" в городе Оренбурге

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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