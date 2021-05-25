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Номер извещения
ГП105638
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый одноэтапный конкурентный отбор организации на право заключения договора по организации спортивно-оздоровительного мероприятия для сотрудников ООО "ГПН-Логистика" в городе Оренбурге
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
11.05.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
109429, Российская Федерация, Москва, 2-й квартал Капотни, д.10
Почтовый адрес
109429, Российская Федерация, Москва, 2-й квартал Капотни, д.20А
Контактный телефон
+7 495 777-31-71 доб. 4286
Адрес электронной почты
gpnl_asuz@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Глушич Алексей Евгеньевич
Место рассмотрения заявок
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Организация спортивно-оздоровительного мероприятия для сотрудников ООО "ГПН-Логистика" в городе Оренбурге
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2021 10:00 GMT +325.05.2021 10:0025.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105638Дата и время окончания срока приема заявок Организация спортивно-оздоровительного мероприятия для сотрудников ООО "ГПН-Логистика" в городе ОренбургеМосква
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Организация спортивно-оздоровительного мероприятия для сотрудников ООО "ГПН-Логистика" в городе Оренбурге
Официальный сайт, на котором размещена документация
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