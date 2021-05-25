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Наименование процедуры
Реализация невостребованных МТР (метизы)
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
460512, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбургский район, село Черноречье, улица Трасса Оренбург-Самара, 33 км
Номер извещения
ГП105637
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
Общество с ограниченной ответственностью Специализированное ремонтно-строительное предприятие-4
Предмет договора
Продажа МТР
Начальная цена
4763296.77
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
11-05-2021 15:21 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.05.2021 15:00
Дата и время проведения
27.05.2021 15:30
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы
Описание имущества (объекта) характеристики
ТМЦ (метизы)
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
Общество с ограниченной ответственностью Специализированное ремонтно-строительное предприятие-4
Юридический адрес
460512, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбургский район, село Черноречье, улица Трасса Оренбург-Самара, 33 км
Контактный телефон
+7 912 848-22-48
Адрес электронной почты
n.chuvashova@srsp4.com
Ф.И.О. контактного лица
Чувашова Надежда Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Оренбургский район
Контактное лицо продавца/инициатора
Чувашова Надежда Геннадьевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
n.chuvashova@srsp4.com
Телефон продавца/инициатора
+7 912 848-22-48
Адрес местонахождения продавца/инициатора
460512, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбургский район, село Черноречье, улица Трасса Оренбург-Самара, 33 км
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Победителем признается допущенный участник, предложивший наиболее высокую цену договора
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с документацией процедуры
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
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