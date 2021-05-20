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Номер извещения
32110266510
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по внешней мойке ВС Boeing 737 NG ООО «Авиакомпания «Победа» в аэропорту Шереметьево г. Москва
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытый конкурентный отбор (АК "Победа")
Дата публикации
11.05.2021 15:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108811, Российская Федерация, Москва, г. Москва, п. Московский, Киевское ш. 22-й км, домовладение 4, стр.1
Почтовый адрес
108811, Российская Федерация, Москва, г. Москва, п. Московский, Киевское ш. 22-й км, домовладение 4, стр.1
Контактный телефон
+7 499 427-11-01 доб. 113
Факс
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Адрес электронной почты
evgeniia.rodionova@pobeda.aero
Ф.И.О. контактного лица
Родионова Евгения Олеговна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, п. Московский
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по внешней мойке ВС Boeing 737 NG ООО «Авиакомпания «Победа» в аэропорту Шереметьево г. Москва
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.05.2021 13:00 GMT +320.05.2021 13:0020.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110266510Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по внешней мойке ВС Boeing 737 NG ООО «Авиакомпания «Победа» в аэропорту Шереметьево г. Москваг. Москва, п. Московский
Дата и время вскрытия заявок
20.05.2021 13:0020.05.2021 13:0020.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110266510Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по внешней мойке ВС Boeing 737 NG ООО «Авиакомпания «Победа» в аэропорту Шереметьево г. Москваг. Москва, п. Московский
Подведение итогов не позднее
04.06.2021 18:0004.06.2021 18:0004.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110266510Подведение итогов не позднее Оказание услуг по внешней мойке ВС Boeing 737 NG ООО «Авиакомпания «Победа» в аэропорту Шереметьево г. Москваг. Москва, п. Московский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по внешней мойке ВС Boeing 737 NG ООО «Авиакомпания «Победа» в аэропорту Шереметьево г. Москва
Начальная цена
312 472 480,39
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Авиакомпания «Победа»
Все закупки и тендеры «Авиакомпания «Победа»
Адрес местонахождения
108811, Российская Федерация, Москва, г. Москва, п. Московский, Киевское ш. 22-й км, домовладение 4, стр.1
52.23.19
52.23.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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