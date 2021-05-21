Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора добровольного медицинского страхования (ДМС) для нужд общества с ограниченной ответственностью «РК-Цифра» (ООО «РК-Цифра»).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110266400 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора добровольного медицинского страхования (ДМС) для нужд общества с ограниченной ответственностью «РК-Цифра» (ООО «РК-Цифра»). Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАХОВОЙ БРОКЕР РК-СТРАХОВАНИЕ

Все закупки и тендеры СБ РК-СТРАХОВАНИЕ Юридический адрес 129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а Почтовый адрес 129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а Контактный телефон +7 499 288-08-43 Факс {} Адрес электронной почты info@rc-insurance.ru Ф.И.О. контактного лица Савенкова Елена Александровна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Город Закупки и тендеры Услуги по страхованию от несчастных случаев и медицинскому страхованию Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru