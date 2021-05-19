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    Главная / Торги / Поставка жидкости для ультразвуковой отмывки печатных узлов

    Поставка жидкости для ультразвуковой отмывки печатных узлов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 08:0019.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110266419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка жидкости для ультразвуковой отмывки печатных узлов192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, СТРОЕНИЕ 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110266419

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка жидкости для ультразвуковой отмывки печатных узлов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    11.05.2021 15:23

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    07_2021_извещение_жидкость.docx

    Протокол_подведения_итогов_32110266419.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД НАВИГАТОР
    Все закупки и тендеры АО ЗАВОД НАВИГАТОР

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, СТРОЕНИЕ 3,

    Почтовый адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, СТРОЕНИЕ 3

    Контактный телефон

    +7 812 207-23-46

    Факс

    +7 812 207-21-72

    Адрес электронной почты

    ggv@nvgate.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гаврилова Галина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, СТРОЕНИЕ 3

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка жидкости для ультразвуковой отмывки печатных узлов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.05.202124.05.2021 17:0024.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110266419Подведение итогов не позднее Поставка жидкости для ультразвуковой отмывки печатных узлов192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, СТРОЕНИЕ 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка жидкости для ультразвуковой отмывки печатных узлов

    Начальная цена

    304 976,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации, в соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗАВОД НАВИГАТОР
    Все закупки и тендеры АО ЗАВОД НАВИГАТОР

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, СТРОЕНИЕ 3,

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, СТРОЕНИЕ 3

    Классификатор ОКПД2

    20.59

    Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59.5

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/934206/name/60ab5f209e4fe2.04333971

    24.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 6.00000

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