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Номер извещения
32110266419
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка жидкости для ультразвуковой отмывки печатных узлов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
11.05.2021 15:23
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, СТРОЕНИЕ 3,
Почтовый адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, СТРОЕНИЕ 3
Контактный телефон
+7 812 207-23-46
Факс
+7 812 207-21-72
Адрес электронной почты
ggv@nvgate.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гаврилова Галина Владимировна
Место рассмотрения предложений
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, СТРОЕНИЕ 3
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка жидкости для ультразвуковой отмывки печатных узлов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка жидкости для ультразвуковой отмывки печатных узлов
Начальная цена
304 976,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации, в соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЗАВОД НАВИГАТОР
Все закупки и тендеры АО ЗАВОД НАВИГАТОР
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, СТРОЕНИЕ 3,
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, СТРОЕНИЕ 3
20.59
20.59.5
Документация лота
Кол-во: 6.00000
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