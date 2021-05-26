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Номер извещения
32110266418
Уникальный номер закупки
112
Наименование закупки
оказание услуг по сбору транспортированию, обезвреживанию или утилизации отходов производства и потребления II-V класса опасности для нужд ООО «НОВОГОР – Прикамье»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
11.05.2021 15:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
Почтовый адрес
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
Контактный телефон
+7 342 201-71-52
Факс
+7 342 201-71-44
Адрес электронной почты
palyanova@novogor.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пальянова Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
г. Пермь, ул. Чернышевского,28
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по сбору транспортированию, обезвреживанию или утилизации отходов производства и потребления II-V класса опасности
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.06.202110.06.2021 15:0010.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110266418Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сбору транспортированию, обезвреживанию или утилизации отходов производства и потребления II-V класса опасности г. Пермь, ул. Чернышевского,28
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по сбору транспортированию, обезвреживанию или утилизации отходов производства и потребления II-V класса опасности
Начальная цена
407 501,04
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВОГОР-Прикамье
Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье
Адрес местонахождения
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
38.2
38.2
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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