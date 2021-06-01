www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110266343
Уникальный номер закупки
1/0049/АД2021/11052021
Наименование закупки
Поставка канцелярских товаров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
11.05.2021 15:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Мирный, 1/1Б
Почтовый адрес
629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр.Мирный, 1/1Б
Контактный телефон
+7 34949 1-20-38 доб. 457
Факс
--
Адрес электронной почты
a.g.voinova@achimdevelopment.ru
Ф.И.О. контактного лица
Войнова Анжелика Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских товаров
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров
Начальная цена
7 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ДКО
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ДКОРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
Все закупки и тендеры АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
Адрес местонахождения
629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Мирный, 1/1Б
629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр.Мирный, 1/1Б
46.49
46.49
Документация лота
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.