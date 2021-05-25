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    Главная / Торги / Реализация невостребованных МТР (краны, клапаны)

    Реализация невостребованных МТР (краны, клапаны)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2021 15:3025.05.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105628Дата и время окончания срока приема заявок Продажа МТРОренбургский районПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Реализация невостребованных МТР (краны, клапаны)

    Категория

    Публичное предложение

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    460512, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбургский район, село Черноречье, улица Трасса Оренбург-Самара, 33 км

    Номер извещения

    ГП105628

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    Общество с ограниченной ответственностью Специализированное ремонтно-строительное предприятие-4

    Предмет договора

    Продажа МТР

    Начальная цена

    17246512.38

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    11-05-2021 14:55 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.05.2021 15:30

    Дата и время проведения

    27.05.2021 15:30

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Шаблон заявки

    Дог.купли_продажи__Продавец___СРСП_4__проект_2021.doc

    upload_positions_form__14_.xlsx

    Список_остатков_с_номенклатурным_номером.xlsx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    ТМЦ (краны, клапаны)

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Общество с ограниченной ответственностью Специализированное ремонтно-строительное предприятие-4

    Юридический адрес

    460512, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбургский район, село Черноречье, улица Трасса Оренбург-Самара, 33 км

    Контактный телефон

    +7 912 848-22-48

    Адрес электронной почты

    n.chuvashova@srsp4.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Чувашова Надежда Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Оренбургский район

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Чувашова Надежда Геннадьевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    n.chuvashova@srsp4.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 912 848-22-48

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    460512, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбургский район, село Черноречье, улица Трасса Оренбург-Самара, 33 км

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Победителем признается допущенный участник, предложивший наиболее высокую цену договора

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с документацией процедуры

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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