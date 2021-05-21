Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов сети газораспределения: «Газопровод высокого давления для газификации жилой застройки в границах пр. Ленина, ул. Речников г. Аксая и Новочеркасского шоссе Ростовской области» для нужд ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110266233 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов сети газораспределения: «Газопровод высокого давления для газификации жилой застройки в границах пр. Ленина, ул. Речников г. Аксая и Новочеркасского шоссе Ростовской области» для нужд ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ

Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ Юридический адрес 344022, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КИРОВСКИЙ, 40, А, Почтовый адрес 344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А Контактный телефон +7 863 203-61-61 Факс +7 863 265-03-60 Адрес электронной почты zakupki@rostovoblgaz.ru Ф.И.О. контактного лица Дурнев Сергей Евгеньевич Место рассмотрения предложений Ростов-На-Дону Закупки и тендеры Ростовская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru