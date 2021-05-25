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Номер извещения
32110266227
Уникальный номер закупки
320
Наименование закупки
Поставка труб раструбных гофрированных, в комплекте с уплотнительными кольцами
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
11.05.2021 14:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150
Почтовый адрес
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150
Контактный телефон
+7 84235 2-65-68
Факс
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Адрес электронной почты
oallyamova@ulcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Аллямова Ольга Николаевна
Место рассмотрения предложений
Димитровград
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка труб раструбных гофрированных, в комплекте с уплотнительными кольцами
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2021 11:00 GMT +325.05.2021 11:0025.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110266227Дата и время окончания срока приема заявок Поставка труб раструбных гофрированных, в комплекте с уплотнительными кольцамиДимитровград
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2021 11:0025.05.2021 11:0025.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110266227Дата и время вскрытия заявок Поставка труб раструбных гофрированных, в комплекте с уплотнительными кольцамиДимитровград
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка труб раструбных гофрированных, в комплекте с уплотнительными кольцами
Начальная цена
2 716 363,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150
22.21.29
22.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 14.00000
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