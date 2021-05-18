На право заключения договора на поставку стройматериалов

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Сроки поставки: в течение 6 (Шести) месяцев с момента подписания Договора. Условия оплаты: по факту 100% поставки товара, форма - безналичный расчет, без аванса, единовременно; оплата Товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течении 15 банковских дней после поставки товара и предоставления Заказчику счета, УПД или счет-фактуры, товарной накладной (ТОРГ-12).