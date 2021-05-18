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    Главная / Торги / На право заключения договора на поставку стройматериалов

    На право заключения договора на поставку стройматериалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 12:0018.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110266186Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора на поставку стройматериалов Юго-ВосточныйПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110266186

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На право заключения договора на поставку стройматериалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    11.05.2021 14:52

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    50_2021_ЭЗК_СМСП.zip

    50_2021_ЭЗК_СМСП.docx

    Техническое_задание.docx

    Обоснование_НМЦД.xls

    Протокол_итоговый_32110266186_2.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-МОСКВА
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-МОСКВА

    Юридический адрес

    109428, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й ВЯЗОВСКИЙ, ДОМ 4А, СТРОЕНИЕ 1,

    Почтовый адрес

    109428, г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, д. 4а, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 178-07-71 доб. 128

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    v.bagdalova@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Багдалова Венера Абдулкадировна

    Место рассмотрения предложений

    Юго-Восточный

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора на поставку стройматериалов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.202120.05.2021 12:0020.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110266186Подведение итогов не позднее На право заключения договора на поставку стройматериалов Юго-Восточный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора на поставку стройматериалов

    Начальная цена

    3 971 688,21

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Общее количество: 6 831 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, 2-й Вязовский проезд, дом 4А, стр. 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Сроки поставки: в течение 6 (Шести) месяцев с момента подписания Договора. Условия оплаты: по факту 100% поставки товара, форма - безналичный расчет, без аванса, единовременно; оплата Товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течении 15 банковских дней после поставки товара и предоставления Заказчику счета, УПД или счет-фактуры, товарной накладной (ТОРГ-12).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-МОСКВА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-МОСКВА
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-МОСКВА

    Адрес местонахождения

    109428, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й ВЯЗОВСКИЙ, ДОМ 4А, СТРОЕНИЕ 1,

    109428, г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, д. 4а, стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    46.73.16.000

    Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями

    Классификатор ОКВЭД2

    46.73

    Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/931459/name/60a62aaabb85a3.55375419

    20.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием"

    Кол-во: 6831.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    Торги без ЭП
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    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
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