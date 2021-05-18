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Номер извещения
ГП105629
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Т000982 Приобретение лицензий AirClient и List redundacy - ПОВТОРНО
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.05.2021 14:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А
Почтовый адрес
129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А
Контактный телефон
+7 495 783-30-00 доб. 6708
Факс
Адрес электронной почты
achirkin@gpm-partner.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чиркин Александр Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Т000982 Приобретение лицензий AirClient и List redundacy - ПОВТОРНО
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2021 15:00 GMT +318.05.2021 15:0018.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105629Дата и время окончания срока приема заявок Т000982 Приобретение лицензий AirClient и List redundacy - ПОВТОРНОМосква
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2021 15:0018.05.2021 15:0018.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105629Дата и время вскрытия заявок Т000982 Приобретение лицензий AirClient и List redundacy - ПОВТОРНОМосква
Подведение итогов не позднее
15.06.2021 15:0015.06.2021 15:0015.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105629Подведение итогов не позднее Т000982 Приобретение лицензий AirClient и List redundacy - ПОВТОРНОМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Т000982 Приобретение лицензий AirClient и List redundacy - ПОВТОРНО
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГПМ ПАРТНЕР
Все закупки и тендеры ГПМ ПАРТНЕР
Адрес местонахождения
129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А
58.2
Документация лота
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