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    Главная / Торги / Капитальный ремонт спортивного зала

    Капитальный ремонт спортивного зала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 16:0019.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110266171Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт спортивного залаОренбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110266171

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Капитальный ремонт спортивного зала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    11.05.2021 14:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__3_Техническое_задание.zip

    Сметная_документация.zip

    Приложение_1.docx

    Извещение__от_11.05..docx

    Приложение_2.docx

    Приложение__4_Проект_договора_подряда.doc

    32110266171_applic_open_protocol_lot_526679.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    муниципальное общеобразовательное автономное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 70
    Все закупки и тендеры МОАУ СОШ № 70

    Юридический адрес

    460526, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Самородово, Школьная, 34

    Почтовый адрес

    460526, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Самородово, Школьная, 34

    Контактный телефон

    +7 3532 39-35-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    70@orenschool.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мироновская Людмила Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Капитальный ремонт спортивного зала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 16:00 GMT +319.05.2021 16:0019.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110266171Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт спортивного залаОренбург

    Дата и время вскрытия заявок

    20.05.2021 11:0020.05.2021 11:0020.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110266171Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт спортивного залаОренбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.202120.05.2021 12:0020.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110266171Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт спортивного залаОренбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Капитальный ремонт спортивного зала

    Начальная цена

    2 662 117,76

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МОАУ СОШ № 70
    Все закупки и тендеры МОАУ СОШ № 70

    Адрес местонахождения

    460526, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Самородово, Школьная, 34

    Классификатор ОКПД2

    43

    Работы строительные специализированные

    Классификатор ОКВЭД2

    43

    Работы строительные специализированные

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/931413/name/60a624823c1265.50581532

    20.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные специализированные"

    Кол-во:

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