на право заключения договора на оказание услуг по обследованию инженерно-технических систем Терминальных комплексов АО «МАШ» и паркингов терминалов В, C, D

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110266119 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки на право заключения договора на оказание услуг по обследованию инженерно-технических систем Терминальных комплексов АО «МАШ» и паркингов терминалов В, C, D Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Документация.docx

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru