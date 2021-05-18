Закупка кабин машиниста (С конструкторской документацией можно ознакомиться на ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова" в электронном варианте конструкторская документация передаваться для рассмотрения и предоставления ТКП не будет).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП105640 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Закупка кабин машиниста (С конструкторской документацией можно ознакомиться на ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова" в электронном варианте конструкторская документация передаваться для рассмотрения и предоставления ТКП не будет). Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

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