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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110266180
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение серверного оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
11.05.2021 14:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
248001, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Суворова, 8
Почтовый адрес
248001, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Суворова, 8
Контактный телефон
+7 4842 70-18-54
Факс
+7 4842 70-18-52
Адрес электронной почты
eep@ksk.kaluga.ru
Ф.И.О. контактного лица
Семенова Екатерина Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Калуга
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными периферийными устройствами и программным обеспечением
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение серверного оборудования
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение серверного оборудования
Начальная цена
1 993 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ
Все закупки и тендеры ПАО КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ
Адрес местонахождения
248001, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Суворова, 8
46.51.10.110
46.51.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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